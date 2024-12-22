أحمد كريمة يوضح حكم الشرع في تهنئة الأقباط بأعيادهم

أعياد الأقباط، أوضح الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، حكم الشرع في تهنئة الأقباط في أعيادهم لا سيما أعياد الميلاد.

تهنئة المسيحيين في أعيادهم

وأكد “كريمة”، أن تحية وتهنئة الأخوة الأقباط في أعيادهم أمر واجب شرعا، مسترشدًا بقوله تعالى: "وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا".

حكم الشرع في الأغاني والموسيقى

وعن حكم الشرع في سماع الأغاني والموسيقى، أوضح أحمد كريمة خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “المحاور” الذي يقدمه فهمي بهجت بقناة “الشمس”: أن الأغاني حُسنها حسن وقبيحها قبيح، ولا يوجد نص شرعي قطعي الدلالة بتحريم الغناء أو الموسيقى على الإطلاق.

ولفت إلى أنه يحرص على سماع أغاني فيروز وعبد الوهاب، ولكنه لا يلتفت إلى الأغاني الشعبية الجديدة أو ما تسمى بالمهرجانات.

التشكيك في الإمام البخاري

وعن التشكيك في أحاديث الإمام البخاري والإمام مسلم، علق “كريمة” هذا لا يأتي إلا من العلمانيين، ضمن تنفيذ المبادرات الأمريكية ضد العالم الإسلامي، في إطار خطة تشويه السنة النبوية الشريفة.

وأشار إلى أن هناك بعض الأحاديث المذكورة في البخاري ومسلم في حاجة إلى تدقيق مثل الأحاديث التي تتحدث عن الحجامة.

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