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أخبار مصر

ارتفاع الأمواج يصل لـ3 أمتار، الأرصاد تحذر من الملاحة غدا بالبحر المتوسط

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر الأبيض المتوسط حيث تصل سرعة الرياح من 40: 50 كم فى الساعة، ويصل ارتفاع الأمواج 2.5: 3.5 متر بدءا من غدا الأحد وحتى الثلاثاء المقبل.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية المناطق القريبة من المسطحات المائية، تكون كثيفة في الصباح الباكر، مما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على مناطق من الوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأحد بالتزامن مع ثان أيام الشتاء حيث يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد والسواحل الشمالية وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

 

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا


وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس نهارا، حيث يسود طقس مائلا للبرودة  على شمال البلاد والوجه البحرى، وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

 

حالة الطقس بوادي النطرون غدًا الأحد 22-12-2024

الأرصاد الجوية تحذر من شبورة كثيفة وطقس بارد يصل إلى حد الصقيع غدًا الأحد


كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد وشديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وتكون حالة البحر الأبيض المتوسط معتدل إلى مضطرب ويصل ارتفاع الأمواج من 3.5:2.5 متر.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية فى نشرة طقس اليوم أن حالة البحر الأحمر  تكون معتدل ويصل ارتفاع الأمواج من 1.5:2 متر.


كما وجهت الدكتورة ايمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت فى الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية أثناء هطول الأمطار

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى:  13

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:25

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 07

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:248

درجة الحرارة الصغرى:11

 

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