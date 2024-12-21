السبت 21 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

علي يوسف صفقة الزمالك المقبلة، تعرف على الجناح التونسي المتألق (فيديو)

علي يوسف, فيتو
علي يوسف, فيتو

دخل نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب في مفاوضات مع الجناح التونسي علي يوسف، لاعب فريق هاكن السويدي، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقا لـ صحيفة "fotboll direkt" السويدية فإن نادي هاكن منفتح على بيع علي يوسف إلى نادي الزمالك، خاصة أن عقده ينتهي مع النادي في ديسمبر عام 2025.

وفي السطور التالية نعرض أرقام التونسي علي يوسف في مسيرته الاحترافية بعد اهتمام الزمالك بضمه.

من هو التونسي علي يوسف 

يعدعلي يوسف  من مواليد عام 2000 حيث يبلغ من العمر 24 عاما ويلعب في مركز الجناح الأيسر ويجيد أيضا اللعب كمهاجم وجناح أيمن.

 انضم لفريق هاكن السويدي في يناير 2019، وكانت بداية مسيرته الاحترافية بعد أن تم تصعيده من فريق الشباب بالنادي.

في الموسم الحالي استطاع الدولي التونسي تسجيل 12 هدفا وصناعة هدف في الدوري السويدي مع فريقه هاكن.

 ارتدى علي يوسف قميص منتخب تونس في عمر 20 عامًا و10 أشهر وكانت في عام 2021، وتمكن من تسجيل 5 أهداف مع نسور قرطاج في جميع البطولات.

فيما تبلغ القيمة السويقية لـ علي يوسف 2 مليون يورو.

تفاصيل مفاوضات الزمالك مع التونسي علي يوسف

وذكرت الصحيفة أن اللاعب التونسي، صاحب الـ 24 عاما، يحظي باهتمام أيضا من جانب الدوري الأمريكي، ولكن يبقى الزمالك الأكثر رغبة فى ضم اللاعب الذي ينتهي عقده فى ديسمبر عام 2025.

وأضافت الصحيفة، أنه بعد تعرضه لإصابة خطيرة، عاد علي يوسف إلى الملاعب، وقدم أداءً لا مثيل له خلال هذه الفترة وسجل عشرة أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي هاكن يفكر في بيع لاعبه التونسي الذي سيدخل قريبا عامه الأخير في عقده مع النادي، وسيتراوح بيعه مقابل 12-15 مليون كرونة سويدية، ما يتراوح بين مليون و100 ألف إلى مليون و400 ألف دولار. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك نادي الزمالك التونسي على يوسف مفاوضات الزمالك مع التونسي على يوسف من هو التونسي علي يوسف

مواد متعلقة

شوط أول سلبي بين غزل المحلة والاتحاد السكندري في الدوري الممتاز

الدوري الألماني، ماينز بـ 10 لاعبين يتقدم على فرانكفورت 2-0 بمشاركة مرموش

الزمالك يتقدم بشكوى رسمية ضد أرون بوبينزا في فيفا

مانشستر سيتي يواصل الانهيار ويخسر من أستون فيلا 2-1 في الدوري الإنجليزي

بايرن ميونخ يضرب لايبزيج بخماسية ويعزز صدارته للدوري الألماني (صور)

الحالة الصحية لـ عبد الواحد السيد بعد تعرضه لحادث سير

عبد الواحد السيد يتعرض لـ حادث سير

سيدات الزمالك يكتسح الجونة بسداسية في الدوري الممتاز
ads

الأكثر قراءة

وفاة الملك المقنع تثير الجدل، سر مرض المصارع الأسطوري ري ميستيريو يحير العالم

بعد سقوط بشار، أسماء الأسد ترفع قضية خلع في روسيا

بعد الكشف عن اطلاقه فى مصر، كل ما تريد معرفته عن تطبيق محفظة جوجل

ارتفاع جديد فى سعر الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 21/12/2024

سعر السكر بالسوق المحلية اليوم السبت 21 ديسمبر 2024

يصل لـ 31 ألف دولار، سعر القصدير بالبورصات العالمية

تعيين مرهف أبو قصرة وزيرا للدفاع بحكومة تصريف الأعمال السورية

قائمة الهدافين التاريخيين لبطولات كأس الخليج للمنتخبات (إنفوجراف)

منوعات

المزيد

أغرب هروب لسجين مغربي أدين بالقتل عام 2016 في فرنسا

مصرع وإصابة 14 شخصا إثر انقلاب حافلة في إيران

وفاة الملك المقنع تثير الجدل، سر مرض المصارع الأسطوري ري ميستيريو يحير العالم

فنلندا تجدد رفضها فتح الحدود مع روسيا لهذا السبب

المزيد

خدمات

المزيد

يصل لـ 31 ألف دولار، سعر القصدير بالبورصات العالمية

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت 21 ديسمبر 2024

سعر السكر بالسوق المحلية اليوم السبت 21 ديسمبر 2024

تعرف على سعر طن النحاس في بورصة المعادن اليوم

المزيد

انفوجراف

أرقام مواجهات سيميوني أمام برشلونة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، دقة البلاغة القرآنية في استخدام «كان» و«ظل» و«أمسى» (فيديو)

تفسير حلم الطيران في المنام وعلاقته بانتهاء المشاكل

تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي عن دعاء نبي الله نوح على الكافرين

المزيد
الجريدة الرسمية