إيران توجه طلبا للسلطات السورية الجديدة بشأن سفارتها والمزارات الشيعية

قال برلماني إيراني، إن بلاده طالبت بشكل غير مباشر، السلطات الجديدة في سوريا بالحفاظ على أمن السفارة الإيرانية والمواقع الدينية للطائفة الشيعية.

ونقلت وكالة "مهر" عن عضو هيئة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الإيراني، يعقوب رضا زاده، أن "الحفاظ على مصالح إيران يأتي في مقدمة أولويات البلاد، خاصة فيما يتعلق بحماية المزارات المقدسة للسيدة زينب، السيدة سكينة، والسيدة رقية، فضلًا عن تأمين السفارة الإيرانية".

إيران توجه طلبا للسلطات السورية الجديدة

وأشار رضا زاده إلى أنه "تم إرسال رسائل واتصالات غير مباشرة، عبر دول مشاركة في عملية أستانا وبعض الدول العربية، للتأكيد على أهمية ضمان الأمن في تلك المواقع الحيوية، مضيفا أنه تم تلقي تعهدات من المعارضة السورية بعدم حدوث أي مشاكل في المزارات أو السفارة".

ولفت إلى أن السفارة في سوريا تعرضت لهجوم، إلا أنه لم يسفر عن أضرار كبيرة.

وفي 8 ديسمبر الجاري سيطرت الفصائل السورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد المتحالفة مع إيران.

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