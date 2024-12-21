السبت 21 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

سلوى عثمان: متفائلة بموسم رمضان، وانتظروا وجبة درامية متنوعة

سلوى عثمان، فيتو
سلوى عثمان، فيتو

تواصل الفنانة سلوى عثمان تصوير مشاهدها في 3 أعمال مختلفة من المقرر أن يتم عرضهم في موسم دراما رمضان المقبل، وهي مسلسلات: حكيم باشا، وسيد الناس، وحياة أو موت.

 

وقالت سلوى عثمان لـ فيتو، إن فريق عمل حياة أو موت انتهى من تصوير مشاهد الحارة، وسينتقلون للتصوير داخل أحد المستشفيات، فيما يتم تصوير مشاهد حكيم باشا في منطقة دهشور.

 

وأضافت أنها متفائلة جدا بالـ 3 أعمال، وكل منهم سيقدم وجبة درامية ممتعة في رمضان، وأكثرهم اختلافا هو مسلسل حكيم باشا.

 

تابعت: أدواري الثلاثة ممتعة والمخرج محمد سامي في “سيد الناس” مخرج كبير يشهد له الجميع، وكذلك متفائلة جدا بدوري في “ حكيم باشا" و"حياة أو موت" وأتمنى النجاح لكل فرق العمل الثلاثة.

 

مسلسل حياة أو موت

 

 

يذكر أن مسلسل حياة أو موت مكون من 15 حلقة، ويدور في إطار اجتماعي تشويقي مثير، بطولة حنان مطاوع، رنا رئيس، أحمد الرافعي، محمد علي رزق، سلوى عثمان، مصطفى حشيش، محمد المغربي، أحمد عنان، ومحمد يونس، تأليف أحمد عبدالفتاح، إخراج هاني حمدي.

 

 

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سلوى عثمان الفنانة سلوى عثمان مسلسل حياة أو موت مسلسل حكيم باشا

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