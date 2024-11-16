سلوى عثمان تتحدث عن كواليس مسلسل "حكيم باشا"

تواصل الفنانة سلوى عثمان تصوير مشاهدها في مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان؛ والذي يشارك في موسم دراما رمضان المقبل.

وقالت سلوى عثمان لفيتو إن موضوع المسلسل لطيف والكتابة رائعة؛ مشيدة بالأجواء داخل لوكيشن التصوير بمنطقة دهشور وبفريق العمل الذي يضم نجوم كبار مثل: مصطفى شعبان؛ ورياض الخولي؛ وسلوى خطاب؛ وسهر الصايغ؛ وغيرهم.

مسلسل حياة أو موت

في جانب آخر تشارك الفنانة سلوى عثمان في مسلسل حياة أو موت، بطولة حنان مطاوع.

ومسلسل حياة أو موت يدور في إطار اجتماعي تشويقي مثير، بطولة حنان مطاوع، رنا رئيس، أحمد الرافعي، محمد علي رزق، سلوى عثمان، مصطفى حشيش، محمد المغربي، أحمد عنان، ومحمد يونس، تأليف أحمد عبدالفتاح، إخراج هاني حمدي.