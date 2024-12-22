ذكرى وفاة محمد الثالث، السلطان الذي صعد للعرش العثماني على جثث إخوته

في مثل هذا اليوم من عام 1603، توفي محمد الثالث، السلطان الثالث عشر للإمبراطورية العثمانية، عن عمر يناهز 37 عامًا، تاركًا وراءه إرثًا مختلطًا من الإنجازات والإخفاقات، حيث كان حكمه مليئًا بالتحديات السياسية والعسكرية، وشهد تحولات كبرى في مسار الدولة العثمانية.

نشأة محمد الثالث

وُلد محمد الثالث في 26 مايو 1566 في مدينة مانيسا، وهي إحدى المدن العثمانية التي كان يتلقى فيها الأمراء تدريبهم العسكري والإداري تحت نظام الـ"سنجيق"، وهو ابن السلطان مراد الثالث والسيدة صفية سلطان، وهي من أبرز الشخصيات النسائية نفوذًا في ذلك العصر.

تلقى محمد الثالث تعليمًا دينيًا وعسكريًا صارمًا منذ صغره، حيث أُعد ليكون وريثًا شرعيًا للعرش العثماني، وتولى بالفعل الحكم عام 1595، في فترة كانت الإمبراطورية تواجه فيها أزمات داخلية وصراعات خارجية.

ومع اعتلائه العرش، قام بتنفيذ أحد أكثر القرارات دموية في تاريخ السلطنة العثمانية؛ حيث أمر بإعدام 19 من إخوته وأبنائهم للحفاظ على استقرار حكمه، وهو تقليد قاسٍ يُعرف بـ"سياسة الأخوة" التي سادت في تلك الفترة.

إنجازات السلطان مصطفى الثالث

يُعتبر انتصاره في معركة كيرشت عام 1596 أحد أبرز إنجازاته العسكرية، حيث قاد السلطان الجيش العثماني شخصيًا الجيش، واستطاع تحقيق انتصار كبير ضد قوات التحالف الأوروبي، مما أعاد للجيش العثماني هيبته بعد سلسلة من الإخفاقات.

كما قام السلطان محمد الثالث بإجراء بعض الإصلاحات في نظام الحكم، محاولًا تحسين إدارة الأقاليم البعيدة عن العاصمة، ولكن هذه الإصلاحات كانت محدودة التأثير بسبب النفوذ المتزايد للحريم السلطاني والديوان.

إخفاقات محمد الثالث

ضعف السيطرة المركزية، حيث عانى السلطان من تدخلات والدته، صفية سلطان، التي كانت ذات نفوذ قوي، مما أثّر سلبًا على اتخاذ القرارات السياسية، لذا شهدت فترة حكمه اضطرابات داخلية، أبرزها تمرد الجند الانكشارية نتيجة سوء الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الضرائب.

وعلى الرغم من انتصاره العسكري في معركة كيرشت، لم يستطع السلطان استثمار هذا الانتصار لتعزيز الفتوحات الأوروبية، بالعكس، بدأ التراجع التدريجي للنفوذ العثماني في بعض المناطق.

إرث السلطان محمد الثالث

توفي محمد الثالث في 21 ديسمبر 1603 في إسطنبول بعد فترة حكم استمرت حوالي ثماني سنوات، ودفن في ضريح بجوار مسجد آيا صوفيا، وكان إرثه معقدًا؛ حيث مثّل حكمه نهاية لمرحلة من الاستقرار وبداية لتحديات كبرى في تاريخ الإمبراطورية العثمانية.

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