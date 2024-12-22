الأحد 22 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

نهى صالح: العمل مع محمد هنيدي له مذاق مختلف

نهى صالح
نهى صالح

 

قالت الفنانة نهى صالح أن العمل مع الفنان محمد هنيدي له مذاق خاص، حيث أنها تشارك حاليًا في بطولة مسلسل “ شهادة معاملة أطفال”، الذي سوف يعرض في شهر رمضان المقبل

 

وأضافت نهى في تصريح لفيتو، أنها شاركت من قبل مع هنيدي في بطولة مسلسل “ أرض النفاق”، والذي كان له تأثيرًا كبيرًا على نجوميتها، خاصة أن العمل حقق نجاحا كبيرا اثناء عرضه

 

وأوضحت نهى أنها تجسد شخصية زوجة الفنان محمود حافظ، ضمن أحداث مسلسل شهادة معاملة أطفال، وتتمنى أن ينال العمل إعجاب الجمهور.

 

مسلسل هنيدي فى رمضان

 ويأتي “شهادة معاملة أطفال” لـ هنيدي من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج وائل فرج.

يشارك بمسلسل "شهادة معاملة أطفال" بجانب محمد هنيدي كل من محمد ثروت والكوميديان  محمود حافظ والفنانة أسماء إبراهيم، الفنانة نهي صالح، الفنانة جيهان خليل.

 

 كذلك يشارك فى مسلسل شهادة معاملة أطفال كل من صبري فواز ونهى عابدين.

 

وخلال أحداث الحلقة الأولى من العمل، يدخل الفنان محمد هنيدي في غيبوبة كاملة لمدة 20 عامًا تظهر عن طريق الفلاش باك في أحداث العمل، وفي إحدى الليالي تحدث معجزة تجعله يعود لوعيه مرة أخرى، ويقرر أن يبدأ حياة جديدة تدور في إطار كوميدي.

 

مسلسل محمد هنيدي الجديد

ويلعب محمد هنيدي شخصية محامِ يدافع عن حقوق الإنسان، ويتخلل العمل بعض الكوميديا التي اعتاد هنيدي على تقديمها في أعماله.

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نهي صالح محمد هنيدي شهادة معاملة اطفال

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