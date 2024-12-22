نهى صالح: العمل مع محمد هنيدي له مذاق مختلف

قالت الفنانة نهى صالح أن العمل مع الفنان محمد هنيدي له مذاق خاص، حيث أنها تشارك حاليًا في بطولة مسلسل “ شهادة معاملة أطفال”، الذي سوف يعرض في شهر رمضان المقبل

وأضافت نهى في تصريح لفيتو، أنها شاركت من قبل مع هنيدي في بطولة مسلسل “ أرض النفاق”، والذي كان له تأثيرًا كبيرًا على نجوميتها، خاصة أن العمل حقق نجاحا كبيرا اثناء عرضه

وأوضحت نهى أنها تجسد شخصية زوجة الفنان محمود حافظ، ضمن أحداث مسلسل شهادة معاملة أطفال، وتتمنى أن ينال العمل إعجاب الجمهور.

مسلسل هنيدي فى رمضان

ويأتي “شهادة معاملة أطفال” لـ هنيدي من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج وائل فرج.

يشارك بمسلسل "شهادة معاملة أطفال" بجانب محمد هنيدي كل من محمد ثروت والكوميديان محمود حافظ والفنانة أسماء إبراهيم، الفنانة نهي صالح، الفنانة جيهان خليل.

كذلك يشارك فى مسلسل شهادة معاملة أطفال كل من صبري فواز ونهى عابدين.

وخلال أحداث الحلقة الأولى من العمل، يدخل الفنان محمد هنيدي في غيبوبة كاملة لمدة 20 عامًا تظهر عن طريق الفلاش باك في أحداث العمل، وفي إحدى الليالي تحدث معجزة تجعله يعود لوعيه مرة أخرى، ويقرر أن يبدأ حياة جديدة تدور في إطار كوميدي.

مسلسل محمد هنيدي الجديد

ويلعب محمد هنيدي شخصية محامِ يدافع عن حقوق الإنسان، ويتخلل العمل بعض الكوميديا التي اعتاد هنيدي على تقديمها في أعماله.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.