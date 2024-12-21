ماكرون يدعو إلى وقف إطلاق النار في السودان

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، طرفي النزاع في السودان إلى إلقاء السلاح، وفقًا لما ذكرت وكالة "فرانس برس".

ماكرون يدعو طرفي النزاع في السودان لإلقاء السلاح

واعتبر ماكرون خلال جولة في القرن الأفريقي، عقب اجتماع مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي احمد، أن المسار الوحيد الممكن في البلاد، بعد عام ونصف من الحرب، هو "وقف إطلاق النار والتفاوض".

وقال ماكرون: "ندعو طرفي النزاع إلى إلقاء السلاح وكافة الجهات الفاعلة الإقليمية التي يمكنها أن تلعب دورًا، إلى القيام بذلك بطريقة إيجابية، لصالح الشعب الذي عانى كثيرًا".

ماكرون: العملية الممكنة في السودان وقف السلاح

وأضاف الرئيس الفرنسي أن "العملية الوحيدة الممكنة في السودان هي وقف إطلاق النار والتفاوض وأن يستعيد المجتمع المدني الذي كان مثيرا للإعجاب خلال الثورة، مكانته"، في إشارة إلى التحرك الشعبي الذي أطاح بالرئيس السابق عمر البشير عام 2019، وأثار تفاؤلًا كبيرًا، وفق قوله.

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