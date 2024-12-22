أبرزها الأهلي مع بلوزداد وتوتنهام ضد ليفربول، مواعيد مباريات اليوم الأحد

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الأحد عدد من المباريات الهامة، يأتي على رأسها مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا وتوتنهام ضد ليفربول في قمة الجولة بالدوري الإنجليزي، وجاءت مواعيد مباريات اليوم كالتالي..

دوري أبطال أفريقيا

الأهلي ضد شباب بلوزداد الجزائري - 6 مساءً - بي إن سبورت HD6

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

مانشستر يونايتد ضد بورنموث - 4 مساءً - بي إن سبورت HD1

ليستر سيتي ضد وولفرهامبتون - 4 مساءً - بي إن سبورت إكسترا 1

إيفرتون ضد تشيلسي - 4 مساءً

فولهام ضد ساوثهامبتون - 4 مساءً - بي إن سبورت اكسترا 2

توتنهام ضد ليفربول - 6:30 مساءً - بي إن سبورت HD1

مواعيد مباريات الدوري الاسباني

فالنسيا ضد ألافيس - 3 عصرًا - بي إن سبورت HD6

ريال مدريد ضد إشبيلية - 5:15 مساءً - بي إن سبورت HD3

ليجانيس ضد فياريال - 7:30 مساءً - بي إن سبورت HD2

لاس بالماس ضد اسبانيول - 7:30 مساءً - بي إن سبورت اكسترا 1

ريال بيتيس ضد رايو فاليكانو - 10 مساءً - بي إن سبورت HD3

خليجي 26

العراق ضد اليمن - 4:25 مساءً

السعودية ضد البحرين - 7:30 مساءً

دوري المحترفين “دوري القسم الثاني أ”

بروكسي ضد القناة - 2:30 عصرًا

كهرباء الاسماعيلية ضد سبورتنج - 2:30 عصرًا

وادي دجلة ضد منتخب السويس - 2:30 عصرًا

لافيينا ضد بلدية المحلة - 2:30 عصرًا

الترسانة ضد الداخلية - 2:30 عصرًا

كأس فرنسا

لانس ضد باريس سان جيرمان - 10 مساءً

الدوري الألماني

بوخوم ضد هاينهايم - 4:30 مساءً - بي ان سبورت HD7

فولفسبورج ضد دورتموند - 6:30 مساءً - بي ان سبورت HD5

الدوري الايطالي

روما ضد بارما - 1:30 ظهرًا

فينيزيا ضد كالياري - 4 مساءً

أتالانتا ضد إمبولي - 7:00 مساءً

مونزا ضد يوفنتوس - 9:45 مساءً

الدوري التونسي

الترجي ضد الافريقي التونسي - 5:30 مساءً

الدوري المغربي

الرجاء ضد شباب المحمدية - 5 مساءً

أولمبيك آسفي ضد الاتحاد التوركي - 7 مساءً

نهضة بركان ضد المغرب الفاسي - 7 مساءً

الجيش الملكي ضد حسنية أغادير - 9 مساءً

الدوري التركي

قيصري سبور ضد جالاتا سراي - 3 مساءً

طرابزون سبور ضد بودرامسبور - 6 مساءً

الدوري البرتغالي

سانتا كلارا ضد سبورتنج براجا - 7 مساءً

جل فيسنتي ضد سبورتنج لشبونة - 10:30 مساءً

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