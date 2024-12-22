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اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأحد 22 - 12 - 2024

أسعار الذهب اليوم،
أسعار الذهب اليوم، فيتو

ننشر أسعار الذهب اليوم الأحد 2024.12.22 داخل الأسواق المحلية ووفقا لآخر تحديث لها. 

 

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4314 جنيها “بيع”، 4291 جنيها “شراء”.
 

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو  3775 جنيها “بيع”، 3755 جنيها “شراء”.
 

سعر الذهب 
سعر الذهب 

سعر جرام الذهب عيار 18

أما سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3235 جنيهًا “بيع”، 3218 جنيها “شراء”.
 سعر الجنيه الذهب 

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 30200 جنيه. 

اسعار الذهب العالمية اليوم في البورصة 

حققت أسعار الذهب مستويات جديدة فى السعر العالمى داخل البورصة العالمية اليوم السبت، حيث تراجعت الأونصة  بدعم من هبوط الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية.

وبدأ المعدن الأصفر فى تسجيل تراجع أسبوعي بعدما أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة خلال 2025.

وقلص الذهب من خسائره الأسبوعية بعد أن أشارت بيانات اقتصادية في الولايات المتحدة إلى تباطؤ في التضخم، إلا أنة خلال الأسبوع الماضي، تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.96 بالمئة، لتصل إلى مستوى 2622.91 دولارا للأونصة.


وسجلت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير 2025 تراجعا أسبوعيا بنحو 1.1 بالمئة، لتصل إلى مستوى 2645.1 دولارا للأونصة.

 

تراجع الدولار خلال عامين 

وانخفض الدولار 0.6 بالمئة، الجمعة، عن أعلى مستوياته في عامين مما جعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، في حين تراجعت عوائد سندات الخزانة بشكل طفيف من أعلى مستوى لها في ستة أشهر.

وأظهر تقرير أن التضخم الشهري تباطأ في نوفمبر بعد تحسن طفيف في الأشهر الماضية.

وارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي 0.1 بالمئة الشهر الماضي بعد زيادة غير معدلة بنسبة 0.2 بالمئة في أكتوبر

ويقلل ارتفاع أسعار الفائدة من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

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