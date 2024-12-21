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أبخازيا تواجه أزمة إنسانية بسبب انقطاع الكهرباء 11 ساعة يوميا

قطع الكهرباء، فيتو
قطع الكهرباء، فيتو

يواجه إقليم أبخازيا المُنشق عن جورجيا  وتدعمه روسيا، كارثة إنسانية بسبب النقص الحاد في الكهرباء، على ما أفاد بادرا جونبا رئيس الإقليم، اليوم السبت.

 

كارثة إنسانية بسبب النقص الحاد في الكهرباء

وقال جونبا، إنه ناشد روسيا مرة أخرى المساعدة في إمدادات الكهرباء بعد أن قال القائم بأعمال وزير الطاقة في وقت سابق من هذا الأسبوع إن موسكو لم ترد على طلبات للمساعدة، بحسب وكالة "رويترز".

 

وفي وقت سابق من شهر ديسمبر الجاري، قالت شركة الطاقة الحكومية في أبخازيا، "تشيرنومورينيرجو"، إنها قلصت إمدادات الكهرباء إلى أقل من 3 ساعات خلال النهار للتعامل مع تراجع حجم الإمدادات.

 

قطع الكهرباء لمدة 9-11 ساعة في اليوم يؤثر على أنظمة الرعاية الصحية

وقال جونبا في خطاب مصور نشر على قناته الرسمية على "تيليجرام"، اليوم السبت: "قطع الكهرباء لمدة 9-11 ساعة في اليوم يؤثر على أنظمة الرعاية الصحية والتعليم"، مرجحًا أنه "قد تواجه أبخازيا كارثة إنسانية".

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إقليم أبخازيا ابخازيا روسيا

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