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ثقافة وفنون

هاني حمدي: عرض حياة أو موت في رمضان، والمسلسل مليان غيلان تمثيل

هاني حمدي، فيتو
هاني حمدي، فيتو

 كشف المخرج هاني حمدي عن عرض مسلسله الجديد حياة أو موت بطولة الفنانة حنان مطاوع في شهر رمضان 2025.

وكتب هاني عبد حسابه على فيس بوك “حياة او موت في رمضان.. وانا بقولكم من دلوقتي اهه انا مسلسلي في حتة تانية لوحده ومليان غيلان تمثيل”.

مسلسل حياة أو موت

مسلسل "حياة أو موت"، مكون من 15 حلقة، ويعرض في رمضان المقبل وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج هاني حمدي ومن إنتاج احمد السبكي ويشارك في بطولته بجانب حنان مطاوع، رنا رئيس، سلوى عثمان، أحمد الرافعي، محمد علي رزق، مصطفى حشيش، محمد المغربي وآخرين وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.  

مسلسل صفحة بيضاء

وتصور الفنانة حنان مطاوع أيضا مسلسل صفحة بيضاء ويشاركها في البطولة مها نصار، سامي الشيخ، أحمد الرافعي، أحمد الشامي، أحمد مجدي، حنان يوسف، حسن العدل وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف حاتم حافظ، وإخراج أحمد حسن.

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