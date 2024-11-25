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خارج الحدود

وزير الإعلام السوداني يكشف مفاجأة بشأن تحرير ولاية الجزيرة

الجيش السوداني، فيتو
الجيش السوداني، فيتو

السودان، كشف وزير الإعلام السوداني خالد الأعيسر، أن قوات الجيش السوداني ستستمر في تقدمها بولايات شرق السودان، مؤكدا أن القوات ستعمل على تحرير كامل ولاية الجزيرة قريبًا، وفقا لما نشرته فضائية  “العربية”.

وأكد وزير الإعلام السوداني خالد الأعيسر، أن السعودية قامت بأدوار كبيرة سياسيا لتقريب وجهات النظر من أجل إنهاء الحرب كما أشار إلى جهود المملكة في توفير الدعم على المستوى الإنساني عبر المساعدات.

وكثف الجيش السوداني ضرباته على أهداف ومواقع لقوات الدعم السريع في كل من العاصمة الخرطوم ومدينة بحري. وتتزامن هذه الضربات مع توجيه الدعم السريع ضربات عبر القذائف المدفعية أطلقتها من مدينة بحري شمالي العاصمة استهدفت بها الأحياء السكنية الشمالية من أم درمان.

ورصد مراسل "العربية" سقوط قذائف على منطقة (الجرافة) صباح الأحد بعد ليلة تعاملت فيها المضادات الأرضية للجيش مع مسيرات جوية حاولت استهداف المناطق الشمالية من المدينة.

وأعلن الجيش السوداني "تحرير منطقة سنجة" من سيطرة قوات الدعم السريع. وقال السبت، إنه استرجع مدينة سنجة في ولاية سنار الواقعة إلى الجنوب من الخرطوم والتي كانت في قبضة قوات الدعم السريع منذ خمسة أشهر. وطرفا النزاع في السودان متّهمان بارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك القصف المتعمّد لمنازل وأسواق ومستشفيات.

وتعد سيطرة الجيش السوداني على سنجة، عاصمة ولاية سنار، إنجازا استراتيجيا في الحرب الدائرة منذ 19 شهرا بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، لوقوعها عند محور أساسي يربط بين مناطق يسيطر عليها الجيش في شرق السودان ووسطه.

ويشار إلى أن قوات الدعم السريع كانت قد سيطرت على المدينتين في هجوم خاطف شنّته في يونيو الماضي أجبر نحو 726 ألف مدني على النزوح، وفق الأمم المتحدة.

وتقول منظمات حقوقية إن السكان الذين رفضوا أو تعذّرت عليهم المغادرة تعرّضوا على مدى أشهر لأعمال عنف عشوائية مارسها عناصر في قوات الدعم السريع.

ويبقى طرفا النزاع في السودان متّهميْن بارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك القصف المتعمّد لمنازل وأسواق ومستشفيات.

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تحرير منطقة سنجة السودان

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