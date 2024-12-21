السبت 21 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

على ربيع وأوس أوس يبدآن تصوير فيلم "الصفا الثانوية بنات"

أبطال الفيلم, فيتو
أبطال الفيلم, فيتو

عاد اليوم السبت، فريق عمل فيلم “الصفا الثانوية بنات” الذي يضم بين صفوفه على ربيع وأوس أوس لتصوير مشاهد الفيلم باستوديوهات السبكي بمنطقة الحزام الأخضر، وذلك بعد 4 أيام من التوقف.

ووضع المنتج أحمد السبكي خطة تصوير تستغرق ستة أسابيع للانتهاء من تصوير الفيلم بشكل كامل تمهيدًا لعرضه في موسم عيد الفطر السينمائي، لذلك تم تكثيف ساعات التصوير بشكل يومي حتى يتم الانتهاء من المشاهد في الوقت المحدد، خاصة أن بعض أبطال الفيلم مشغولون بتصوير بعض الأعمال الرمضانية.

 

أبطال الصفا الثانوية بنات 

 ويشارك فى بطولة الفيلم بجانب على ربيع، كل من محمد ثروت، أوس أوس، هالة فاخر، وئام مجدي، سارة الشامي، وإسماعيل فرغلي، ومن تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، إخراج عمرو صلاح، وإنتاج أحمد السبكي، ومن المقرر بدء تصوير مشاهد الفيلم يوم السبت المقبل.

آخر أفلام علي ربيع

وكان آخر أفلام ربيع فيلم ع الماشي، والذي قدمه في موسم أفلام عيد الفطر الماضي، وحقق وقتها إيرادات اقتربت من 15 مليون جنيه، والفيلم دارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي فانتازي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

علي ربيع أحمد السبكى أوس أوس

مواد متعلقة

الصور الأولى من كواليس فيلم "الصفا الثانوية بنات" لـ علي ربيع

السبكي ينفي علاقته بالإعلان عن تجارب كاستنج

ads

الأكثر قراءة

أقوي تحذير من السيسي للمصريين: فيه خطط وشغل بيتم ضد مصر من أجهزة مخابرات

ترتيب الدوري الممتاز بعد انتهاء مباريات الجولة الخامسة

الأمن يحل لغز العثور على عظام آدمية بإحدى المقابر في قنا

"كتشنة" امتحانات صفوف النقل بالجيزة، تعليمات تثير اللغط بين المدارس الخاصة

ارتفاع الأمواج يصل لـ3 أمتار، الأرصاد تحذر من الملاحة غدا بالبحر المتوسط

20 رسالة حاسمة من السيسي لأهل الشر ومروجي الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي

محافظ الإسكندرية يصدر حركة تغييرات وتنقلات لرؤساء أحياء بعضهم شملتهم حركة الوزارة

بعد الكشف عن اطلاقه فى مصر، كل ما تريد معرفته عن تطبيق محفظة جوجل

منوعات

المزيد

ألبانيا تحظر تطبيق تيك توك لمدة عام بعد مقتل مراهق

أغرب هروب لسجين مغربي أدين بالقتل عام 2016 في فرنسا

مصرع وإصابة 14 شخصا إثر انقلاب حافلة في إيران

وفاة الملك المقنع تثير الجدل، سر مرض المصارع الأسطوري ري ميستيريو يحير العالم

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم السبت

بكم كيلو السكر في المحلات اليوم السبت 21/12/2024 ؟

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 21/12/2024

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم السبت 21-12-2024

المزيد

انفوجراف

أرقام مواجهات سيميوني أمام برشلونة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل الحلويات في المنام وعلاقته بتيسير الأحوال وزوال الهموم

من خواطر الشعراوي، دقة البلاغة القرآنية في استخدام «كان» و«ظل» و«أمسى» (فيديو)

تفسير حلم الطيران في المنام وعلاقته بانتهاء المشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية