على ربيع وأوس أوس يبدآن تصوير فيلم "الصفا الثانوية بنات"

عاد اليوم السبت، فريق عمل فيلم “الصفا الثانوية بنات” الذي يضم بين صفوفه على ربيع وأوس أوس لتصوير مشاهد الفيلم باستوديوهات السبكي بمنطقة الحزام الأخضر، وذلك بعد 4 أيام من التوقف.

ووضع المنتج أحمد السبكي خطة تصوير تستغرق ستة أسابيع للانتهاء من تصوير الفيلم بشكل كامل تمهيدًا لعرضه في موسم عيد الفطر السينمائي، لذلك تم تكثيف ساعات التصوير بشكل يومي حتى يتم الانتهاء من المشاهد في الوقت المحدد، خاصة أن بعض أبطال الفيلم مشغولون بتصوير بعض الأعمال الرمضانية.

أبطال الصفا الثانوية بنات

ويشارك فى بطولة الفيلم بجانب على ربيع، كل من محمد ثروت، أوس أوس، هالة فاخر، وئام مجدي، سارة الشامي، وإسماعيل فرغلي، ومن تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، إخراج عمرو صلاح، وإنتاج أحمد السبكي، ومن المقرر بدء تصوير مشاهد الفيلم يوم السبت المقبل.

آخر أفلام علي ربيع

وكان آخر أفلام ربيع فيلم ع الماشي، والذي قدمه في موسم أفلام عيد الفطر الماضي، وحقق وقتها إيرادات اقتربت من 15 مليون جنيه، والفيلم دارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي فانتازي.

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