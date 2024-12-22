الأحد 22 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

خريطة بث تلاوات إذاعة القرآن الكريم على مدار الساعة اليوم الأحد

إذاعة القرآن الكريم،
إذاعة القرآن الكريم، فيتو

تمتلئ خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الأحد، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:
 40: 6 (ص) تلاوة للشيخ / منصور الشامى الدمنهورى  وما تيسر من سورة الأحزاب  10ق
00: 7 (ص) تلاوة للشيخ / محمد رفعت وما تيسر من سورتى  القمر/ البروج30ق

00: 8 (ص)تلاوة للشيخ / محمود على البنا  وماتيسر من سورتى البقرة والفرقان  30 ق

44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ / أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورة الكهف  15 ق

43: 10(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / إبراهيم عبدالغنى وما تيسر من سورة آل عمران 15ق

04: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / محمد أحمد شبيب وما تيسر من سور المزمل النازعات وفاتحة الكتاب وأول سورة البقرة  40ق

05: 13(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / أحمد عوض أبو فيوض وماتيسر من سورة النور  15ق

30: 13(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ /هاشم هيبة  وماتيسر من سورة التوبة   15ق

أما الختمة المجودة
تقدمة التلاوة د/ محمود عمارة 5ق الساعة 14:46
مصحف مجود للشيخ / محمود على البنا  من سورة غافر    29ق

16:06( قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ / أحمد الرزيقى  وماتيسر من سورة النمل  15ق

16:24( قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ / محمد محمود الطبلاوى  وماتيسر من سورة آل عمران   15ق

17:05( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ / محمود البيجرمى  وماتيسر من سورة فاطر 30ق

18:28( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ /شعبان الصياد وماتيسر من سورة يوسف 30ق

19:43( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / أحمد نعينع وماتيسر من سورة غافر   25ق

22:15( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / عبدالعظيم زاهر  وماتيسر من سورة الشعراء  30ق

17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ / طه الفشنى  وما تيسر من سور الحجرات – ق- النصر 42ق

15: 24 (مساءً) للشيخ / السيد متولى عبدالعال  وما تيسر من سورتى الأنبياء/ الحج  44ق

01:35(بعد منتصف الليل) للشيخ / أحمد على عبد التواب  وما تيسر من سورة البقرة   15ق

02:25 (بعد منتصف الليل) للشيخ / محمود إسماعيل الشريف وما تيسر من سورة المؤمنون   15ق

03:45 (بعد منتصف الليل) للشيخ / محمود عبدالحكم  وما تيسر من سورة القصص  42ق 

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