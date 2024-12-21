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خارج الحدود

السفير أسامة عبدالخالق: إعادة انتخاب مصر لعضوية لجنة السلام بالأمم المتحدة يؤكد دورها القيادي

السفير أسامة عبدالخالق،
السفير أسامة عبدالخالق، فيتو

قال السفير أسامة عبدالخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، إن إعادة انتخاب مصر لعضوية لجنة بناء السلام يأتي استمرارًا لدور مصر البارز في جهود بناء السلام على المستويين الإقليمي والدولي، وانطلاقًا من قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لملف إعادة الاعمار والتنمية فيما بعد النزاعات على المستوى الأفريقي، واستضافة القاهرة لمقر مركز الاتحاد الافريقي لإعادة الاعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات.

إعادة انتخاب مصر لعضوية لجنة بناء السلام

وأضاف عبدالخالق أن إعادة انتخاب مصر لعضوية اللجنة التي رأست أعمالها في عام 2021، يأتي في وقت محوري فيما يتعلق بمستقبل هيكل بناء السلام على مستوى الأمم المتحدة، والذي سيخضع لمراجعة شاملة عام 2025، وهو المسار الذي ستنخرط مصر فيه بفاعلية بما في ذلك عبر التنسيق مع كافة الأطراف المعنية لدعم الجهود الرامية لتعزيز أنشطة بناء السلام وتوفير التمويل المستدام والقابل للتنبؤ لها، مع ايلاء أهمية خاصة للأوضاع في القارة الأفريقية للحفاظ على مكتسبات السلام بها ومنع انزلاق الدول مجددًا في براثن الصراعات.

 

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الأمم المتحدة نيويورك السفير أسامة عبدالخالق مندوب مصر الدائم لدي الامم المتحدة

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