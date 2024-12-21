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سياسة

جمال سليمان: الثورة السورية استحقاق وطني تاريخي وليست مؤامرة(فيديو)

النجم السوري جمال
النجم السوري جمال سليمان بنقابة الصحفيين، فيتو

قال الممثل السوري جمال سليمان: "إن الثورة السورية، تعد استحقاقًا وطنيًا تاريخيًا، ليست مؤامرة كما روج لها نظام الأسد، الذي قمع الثورة، وملأ السجون بالثوار  وصدر عفو للجماعات الجهادية وصارت المقاومة مسلحة". 

 

إزالة النظام الاستبداديّ 

أضاف الممثل السوري جمال سليمان، خلال الحوار المفتوح عن الأحداث في سوريا، مساء اليوم السبت، بنقابة الصحفيين، قائلًا: "في عام 2015، عقدنا مؤتمرًا في القاهرة بهدف إزالة النظام الاستبدادي وفقًا للمرجعيات الدولية، كما شاركنا في مؤتمر الرياض لتوحيد المعارضة السورية، ومن ثم توجهنا إلى جنيف للتفاوض السلمي وتحقيق الانتقال السياسي".

الأزمة السورية 

 

وقال سليمان: "الأزمة السورية كان لا يمكن حلها بالسبل العسكرية، ولكن كان الحل بالتفاوض والانتقال السياسي، مع توفير بيئة محايدة ومناخ مناسب للانتخابات، ورغم ذلك، سعى النظام لتعطيل العملية التفاوضية السياسية".
 

سوريا بعد نظام الأسد 

وأضاف:" نظام الأسد ترك الدولة مرهقة  منهكة والجيش في خصومة مع الشعب السوري، وترك الشعب لا يعرف ماذا يحدث في اليوم التالي".

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النجم السوري جمال سليمان بنقابة الصحفيين الأحداث في سريا سوريا
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