السبت 21 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

انفجار في ماكينة صراف آلي في سان بطرسبورج الروسية

الشرطة الروسية،فيتو
الشرطة الروسية،فيتو

قال مصدر في وكالات إنفاذ القانون الروسية اليوم، بأن انفجارا وقع في ماكينة الصراف الآلي لفرع أحد البنوك في مدينة سان بطرسبورج.

 

انفجار  بنك بمدينة سان بطرسبورج

وكتبت وسائل إعلام محلية أن أي إصابات لم تقع في صفوف المواطنين، بحسب البيانات الأولية. 

ويُزعم أنه تم تفجير ماكينة الصراف الآلي، كما هرعت وحدات الشرطة ورجال الإطفاء إلى مكان الحادث في شارع سريدني أوختينسكايا.

فجر شخص مجهول جسما غريبا بالقرب من أجهزة الصراف

وفي حالة مشابهة، فجر شخص مجهول جسما غريبا بالقرب من أجهزة الصراف الآلي في فرع أحد البنوك في مدينة موسكو، وقال مصدر في وكالات إنفاذ القانون لوكالة "تاس": “دخل رجل مجهول المبنى واقترب من أجهزة الصراف الآلي وقام بتفجير جسم مجهول".

وأعلنت الشرطة الروسية اعتقال الرجل وفتحَ تحقيق في الواقعة، لافتة إلى أن أحدًا لم يصب نتيجة الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجهزة الصراف الآلي الشرطة الروسية الصراف الآلي سان بطرسبورج ماكينة الصراف الآلي مدينة سان بطرسبورج الروسية مدينة سان بطرسبورج مدينة موسكو

مواد متعلقة

فنلندا تجدد رفضها فتح الحدود مع روسيا لهذا السبب

بعد سقوط بشار، أسماء الأسد ترفع قضية خلع في روسيا

روسيا تشن هجوما على أوكرانيا بـ 113 مسيرة خلال ساعات الليل

وكالة أمريكية: أوكرانيا ستضطر للتنازل عن أراضيها لصالح روسيا
ads

الأكثر قراءة

وفاة الملك المقنع تثير الجدل، سر مرض المصارع الأسطوري ري ميستيريو يحير العالم

بعد سقوط بشار، أسماء الأسد ترفع قضية خلع في روسيا

بعد الكشف عن اطلاقه فى مصر، كل ما تريد معرفته عن تطبيق محفظة جوجل

ارتفاع جديد فى سعر الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 21/12/2024

سعر السكر بالسوق المحلية اليوم السبت 21 ديسمبر 2024

يصل لـ 31 ألف دولار، سعر القصدير بالبورصات العالمية

تعيين مرهف أبو قصرة وزيرا للدفاع بحكومة تصريف الأعمال السورية

قائمة الهدافين التاريخيين لبطولات كأس الخليج للمنتخبات (إنفوجراف)

منوعات

المزيد

أغرب هروب لسجين مغربي أدين بالقتل عام 2016 في فرنسا

مصرع وإصابة 14 شخصا إثر انقلاب حافلة في إيران

وفاة الملك المقنع تثير الجدل، سر مرض المصارع الأسطوري ري ميستيريو يحير العالم

فنلندا تجدد رفضها فتح الحدود مع روسيا لهذا السبب

المزيد

خدمات

المزيد

يصل لـ 31 ألف دولار، سعر القصدير بالبورصات العالمية

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت 21 ديسمبر 2024

سعر السكر بالسوق المحلية اليوم السبت 21 ديسمبر 2024

تعرف على سعر طن النحاس في بورصة المعادن اليوم

المزيد

انفوجراف

أرقام مواجهات سيميوني أمام برشلونة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، دقة البلاغة القرآنية في استخدام «كان» و«ظل» و«أمسى» (فيديو)

تفسير حلم الطيران في المنام وعلاقته بانتهاء المشاكل

تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي عن دعاء نبي الله نوح على الكافرين

المزيد
الجريدة الرسمية