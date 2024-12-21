فنلندا تجدد رفضها فتح الحدود مع روسيا لهذا السبب

أكد رئيس الوزراء الفنلندي بيتري أوربو أن حدود بلاده مع روسيا مغلقة، بزعم أنه "في حال فتحها فإن روسيا ستتيح عمدا عبور المهاجرين غير الشرعيين من الدول الثالثة إلى فنلندا".

عبور المهاجرين غير الشرعيين من الدول الثالثة إلى فنلندا

وبحسب «روسيا اليوم»، قال أوربو للصحفيين اليوم السبت في لابلاند الفنلندية قبل قمة زعماء شمال وجنوب أوروبا: "الحدود مع روسيا مغلقة حتى إشعار آخر، ولا يمكننا فتحها حتى نجد طريقة يمكن من خلالها فتح معبر حدودي أو أكثر بالاتفاق مع روسيا. في الوقت الحالي لا يوجد مثل هذا التفاهم المتبادل".

وأشار إلى أن السلطات الفنلندية بحاجة إلى أن تفهم أنه إذا تم فتح المعابر الحدودية، فإن "روسيا لن ترسل المهاجرين إلى فنلندا دون وثائق سليمة".

وأضاف: "لدينا تفاهم بأن روسيا ستسمح للمهاجرين بالعبور دون وثائق سليمة إلى المعابر الحدودية إذا فتحناها".

إغلاق الحدود بين فنلندا وروسيا

وتم إغلاق الحدود بين فنلندا وروسيا بقرار من السلطات الفنلندية نهاية عام 2023 لمنع تدفق اللاجئين من دول ثالثة.

واتهمت هلسنكي موسكو بإرسال طالبي اللجوء إلى الحدود عمدا، فيما رفضت الخارجية الروسية هذه الاتهامات، ووصفتها بأنها تندرج في معايير الغرب المزدوجة.

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