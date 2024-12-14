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ثقافة وفنون

ولا بفتكرك، مليون مشاهدة لأغنية رامي جمال الجديدة (فيديو)

بوستر أغنية ولا بفتكرك،
بوستر أغنية ولا بفتكرك، فيتو

حققت أغنية "ولا بفتكرك" أحدث أغاني المطرب رامي جمال، مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك منذ طرحها بالموقع مؤخرا، حيث تواجدت ضمن قائمة تريند الموسيقى على يوتيوب. 

أغنية ولا بفتكرك 

أغنية ولا بفتكرك من كلمات أحمد المالكي، الحان محمدي، توزيع ومكس وماستر احمد امين، تنفيذ وتريات حسن سعيد، تسجيل كمنجات محمود عزت، جيتار أحمد حسين. 

كلمات أغنية ولا بفتكرك 

وجاءت كلمات أغنية ولا بفتكرك كالتالي: 

بالنسبالي كلامك عني

اللي أكيد افترا وتجني

عامل زي النكتة البايخة ماضحكناش

بالنسبالي رأيك فيا عامل كده زي الأغنية

اللي بنقفلها من النص ومانعيدهاش

ولا بفتكرك.. ولا بعاديك

ولا أصلًا بتكلم عنك من بعديك

خليك كده بتقل فعيني وعين الناس

كمل واوعى تقرب تاني الله يخليك

ولا في عشرة مابيننا صاينها

ولا دي حاجة هاتكسب منها

كل عمايلك بتأكدلي أنا سيبتك ليه

كمل وأنا هاسمع وهاعدي

وهاضيع ليه وقت ف ردي

اللي فحالتك آخره بنضحك بس عليه

ولا بفتكرك.. ولا بعاديك

ولا أصلًا بتكلم عنك من بعديك

خليك كده بتقل فعيني وعين الناس

كمل واوعى تقرب تاني الله يخليك

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كلمات أغنية ولا بفتكرك أغنية ولا بفتكرك المطرب رامي جمال رامي جمال يوتيوب

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