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حوادث

تأجيل محاكمة 6 متهمين بقتل شخص في السلام لـ 26 يناير المقبل

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة تأجيل محاكمة 6 عاطلين متهمين بقتل مواطن خلال مشاجرة بينهما واستعراض القوة واستخدام العنف في منطقة السلام لجلسة 26 يناير المقبل.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالتهديد والعنف واستخدموهما ضد المواطنين المتواجدين بمسرح الجريمة، وكذلك ضد المجني عليه وشقيقه مستخدمين في ذلك أسلحة بيضاء وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى بهم وفرض السطوة، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفس المجنى عليهم وتكدير أمنهم وسلامتهم وطمانينتهم وتعريض حياتهم للخطر وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين في ذات الزمان والمكان في منطقة السلام قتل الأول عمدا المجني عليه م.ش بغير سبق إصرار أو ترصد، إذ أنه وعلى إثر خلاف نشب بينهما قام بطعنه باستخدام السلاح الأبيض محل الاتهام تالي الوصف والتي استقرت بالإبط الأيمن فأحدث إصاباته المبينة وصفا بتقرير الصفة التشريحية قاصدا من ذلك إزهاق روحه حال تواجد المتهمين من الثاني إلى السادس على مسرح الواقعة للشد من أزره وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما حاز وأحرز المتهمين اسلحة بيضاء عبارة عن سكين وعصا خشبية بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.

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محكمة جنايات شمال القاهرة إستعراض القوة منطقة السلام

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