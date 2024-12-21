السبت 21 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

إيثيدكو تكرم خريجي برنامج تأهيل القيادات الشابة في وزارة البترول

ايثدكوا.،فيتو
ايثدكوا.،فيتو
ads

كرمت الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (ايثيدكو )  أبناءها المتميزين من خريجى البرنامج الطموح لوزارة البترول والثروة المعدنية، لتأهيل القيادات الشابة والمتوسطة.


حضر حفل التكريم الكيميائى هشام رياض رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب وقيادات الشركة، حيث هنأ رئيس الشركة المكرمين ودعاهم للإستفادة من الخبرات والمعارف التى اكتسبوها ونقلها وتطبيقها فى مجال عملهم بالشركة، وأن ينقلوا خبراتهم لزملائهم ، وأن يكون تميزهم حافزا لبقية زملائهم من أجل مستقبل أفضل للشركة وقطاع البترول.


وشملت قائمة المكرمين مهندس محمد مرسى علي بسيونى، ومهندس اسلام السيد محمد اسماعيل والمهندس شريف عز الدين زقزوق، حيث شارك المكرمون الثلاثة فى البرنامج التدريبى فى شركة بريتش بتروليوم العالمية BP ، وتضمن التدريب على مهارات القيادة وإدارة المشروعات ودورة متخصصة فى جامعة مانشستر.

       
 كما تم تكريم مهندس محمود محمد عوض الذي شارك فى البرنامج التدريبي الذي استضافته شركة هاواوى العالمية فى الصين عن دعم التحول الرقمى، وتكريم مهندس محمد أحمد فوزى عبد المحسن، والذى شارك فى البرنامج التدريبي الذى نظمته شركة بيكر هيوز العالمية بفلورنسا بإيطاليا، وخلال البرنامج تم تقديم دراسات متخصصة لتطوير خبرات المشاركين فى مجال إدارة المشروعات واستخدامات الهيدروجين.         

     
  جدير بالذكر أن ٣٤ من أبناء إيثيدكو سبق أن شاركوا فى برنامج تأهيل القيادات الشابة والمتوسطة لوزارة البترول والثروة المعدنية، فى إطار جهودها للاستثمار فى العنصر البشرى بهدف تطوير المهارات العلمية والتطبيقية للكوادرالبترولية الشابة، واستثمار الشراكات الاستراتيجية بين قطاع البترول وشركاؤه العالميين فى تزويد هذه الكوادر الواعدة بفرص اكتساب المعرفة والخبرة، لتأهيلهم للقيام بدورهم فى تطوير قطاع البترول.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البترول والثروة المعدنية الشركة المصرية لانتاج الايثيلين العنصر البشري بريتش بتروليوم جامعة مانشستر وزارة البترول والثروة المعدنية
ads

الأكثر قراءة

وفاة الملك المقنع تثير الجدل، سر مرض المصارع الأسطوري ري ميستيريو يحير العالم

بعد سقوط بشار، أسماء الأسد ترفع قضية خلع في روسيا

خبير باليونسيف يكشف تعريفا كارثيا في بحث أمريكي بشأن سد النهضة

حفل افتتاح مبهر لبطولة كأس خليجي 26 قبل انطلاق مباراة الكويت وعمان (فيديو)

سعر السكر بالسوق المحلية اليوم السبت 21 ديسمبر 2024

يصل لـ 31 ألف دولار، سعر القصدير بالبورصات العالمية

قائمة الهدافين التاريخيين لبطولات كأس الخليج للمنتخبات (إنفوجراف)

حريق يلتهم مصنع زجاج في ميدان ستوته بطنطا (فيديو)

منوعات

المزيد

مصرع وإصابة 14 شخصا إثر انقلاب حافلة في إيران

وفاة الملك المقنع تثير الجدل، سر مرض المصارع الأسطوري ري ميستيريو يحير العالم

فنلندا تجدد رفضها فتح الحدود مع روسيا لهذا السبب

تحذير لمرتدي العدسات اللاصقة أثناء النوم

المزيد

خدمات

المزيد

يصل لـ 31 ألف دولار، سعر القصدير بالبورصات العالمية

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت 21 ديسمبر 2024

سعر السكر بالسوق المحلية اليوم السبت 21 ديسمبر 2024

تعرف على سعر طن النحاس في بورصة المعادن اليوم

المزيد

انفوجراف

قائمة الهدافين التاريخيين لبطولات كأس الخليج للمنتخبات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الطيران في المنام وعلاقته بانتهاء المشاكل

تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي عن دعاء نبي الله نوح على الكافرين

تفسير حلم الخطوبة في المنام وعلاقته بتحقيق بعض الأمنيات

المزيد
الجريدة الرسمية