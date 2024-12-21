التوعية القانونية الشاملة، محكمة شرق الإسكندرية تطلق فعاليات مبادرة "بداية"

نظمت محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، اليوم السبت، ندوة توعوية بعنوان " التوعية القانونية الشاملة " بمقر المحكمة بالمنشية وسط المحافظة، في إطار المبادرة الرئاسية "بداية" للتنمية البشرية.

قال المستشار تامر الخطيب رئيس محكمة شرق الإسكندرية، أن ندوة التوعية القانونية تأتي في إطار مشاركة وزارة العدل بفعاليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان تعقد اليوم ندوة للتوعية القانونية الشاملة لإيضاح المفاهيم القانونية التي تهم المواطنين وإلقاء الضوء على دور وزارة العدل في ترسيخ قيم العدالة وتطوير البنية التشريعية بما يحقق آثار إيجابية تعكس دور مباشرة حياة المواطنين وذلك في إطار تحقيق رؤية القيادة السياسية وأهداف المبادرة الرئاسية.



وأضاف رئيس محكمة شرق الإسكندرية، أنه من حرص وزارة العدل علي مشاركة كافة فئات المجتمع وتلاحمهم مع القضاة كنسيج واحد للمجتمع المصري وما تشهده المنظومة القضائية من تطور للوصول لتحقيق رضا المواطن.

شهدت الندوة حضور الدكتور عاصم قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والدكتور إبراهيم الجمل، مدير عام وعظ الأزهر الشريف ورئيس لجنة الفتوى، بالإضافة إلى نخبة من المسؤولين والخبراء القانونيين، فضلا عن مشاركة وفد من الأزهر الشريف.

يأتي ذلك ضمن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى" بهدف الاستثمار في رأس المال البشري من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة في مختلف جميع محافظات مصر.

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