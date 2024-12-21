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طوارئ في مترو الأنفاق والسكك الحديدية استعدادا لاحتفالات رأس السنة.. والنقل تضع خطط شاملة لتسهيل حركة المواطنين

مترو الأنفاق،فيتو
مترو الأنفاق،فيتو

في إطار الاستعدادات لاحتفالات رأس السنة الميلادية 2025، بدأت وزارة النقل المصرية التنسيق بين مختلف وسائل النقل، ويشمل ذلك كلا من مترو الأنفاق وهيئة السكك الحديدية ووسائل النقل العام، لوضع خطة تشغيل شاملة تهدف إلى تسهيل حركة المواطنين وضمان تقديم خدمات مميزة خلال هذه المناسبة.


فيتو تستعرض أهم استعدادات وزارة النقل للاستقبال بالعام الميلادي الجديد


ومع اقتراب العام الميلادي الجديد واحتفالات راس السنة، بدأت وسائل النقل، وعلى رأسها مترو الانفاق، تكثيف استعداداتها لاستقبال المواطنين وضمان سلامتهم من خلال تطبيق إجراءات أمنية مشددة.

وعقدت شركة مترو الأنفاق وهيئة السكك الحديدية اجتماعًا تنسيقيًا مع قيادات شرطة النقل ومباحث مترو الأنفاق، لمنع أي محاولة لتهديد سلامة الركاب خلال احتفالات رأس السنة.

 

مد تشغيل المترو فى رأس السنة 

وشملت استعدادات المترو لاحتفالات رأس السنة أعلنت الشركة المشغلة عن دراسة مقترح لمد ساعات تشغيل المترو لما بعد منتصف الليل في هذا اليوم الخاص.

 

خطط تأمين المترو 

وشملت الإجراءات التأمينية المشددة بالمترو، الرقابة على الأرصفة وعلى المحطات وداخل القطارات، مع التأكيد على الركاب بعدم التواجد على الرصفة لأكثر من رحلة والعمل على تجنب إثارة المشكلات أو مخالفة قواعد المترو والتعليمات الخاصة بالتشغيل.

 

وقال مصدر بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إن كافة محطات المترو ستعمل بشكل طبيعى ولم ترد أي تعليمات سواء بخصوص أى محطة مثل مارى جرجس أو سانت تريزا أو مسرة أو المرج أو حلوان وغيرها من المحطات القريبة من مناطق الاحتفال برأس السنة وأعياد الميلاد.

 

وشدد المصدر على جاهزية مترو الأنفاق لنقل الركاب على مدار الساعة ومن المتوقع أن يقوم المترو بنقل ما يقرب من 3.5 مليون راكب خلال هذا اليوم.

 

بالتفاصيل خطة المترو لتأمين رأس السنة

 

قال المهندس على فضالى، رئيس مجلس إدارة مترو الأنفاق، إن إجراءات تأمين المترو خلال احتفالات رأس السنة يتم مراجعتها بين شرطة النقل وإدارات المترو المختلفة لتقديم أفضل خدمة للمواطنين.

وأكد أن إدارة مترو الأنفاق ستقوم بتشديد الرقابة على مداخل ومخارج المترو ويتم مراقبة الأرصفة بكاميرات المراقبة بالتعاون مع الشرطة لمنع أي محاولة لاستهدافه.

 

السكك الحديدية تستعد لرأس السنة 

 

على صعيد آخر أعلنت هيئة السكك الحديدية حالة الطوارئ استعدادا لاستقبال أعياد الميلاد واحتفالات رأس السنة وما تشهده من إقبال كبير على استخدام القطارات، وقامت السكك الحديد بدراسة عدد من الخطوط تمهيدا لإمكانية تشغيل قطارات إضافية فى هذا الوعد 

 

مواعيد قطارات المنصورة - الإسكندرية  


وحددت هيئة السكك الحديدية مواعيد قطارات المنصورة - الإسكندرية والعكس للمواطنين للاستمتاع والسفر بكل سهولة في احتفالات رأس السنة وهي كالآتي:

-  قطارات المنصورة - الإسكندرية:

- القطار رقم 584/585 نوع مكيف روسي المغادرة 05:15 صباحا الوصول 08:20 صباحا

- القطار رقم 566/567 نوع مكيف روسي المغادرة 09:00 صباحا الوصول 12:30 ظهرا

 

- القطار رقم 516/517 نوع مكيف روسي المغادرة 05:15 مساء الوصول 08:10 مساء

 

- قطارات الإسكندرية - المنصورة:


- القطار من سيدي جابر رقم 586/587 نوع مكيف روسي المغادرة 02:34 صباحا الوصول 05:3 صباحا

- القطار رقم 586/587، نوع مكيف روسي المغادرة 02:20 مساء الوصول 05:39 مساء

-القطار رقم 568/569 نوع مكيف روسي المغادرة 06:10 مساء الوصول 09:20 مساء

- القطار رقم 518/519 نوع مكيف روسي المغادرة 09:20 مساء الوصول 12:15 منتصف الليل

 

 

 

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