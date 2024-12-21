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بيب جوارديولا يترنح، الأرقام السلبية تلاحق مانشستر سيتي في الموسم الحالي، يخسر في 6 مناسبات من 15 لقاء، غياب رودري يعمق الأزمة، والمدرب الإسباني يعلنها: لا أجد حلا

بيب جوارديولا
بيب جوارديولا

استمر مانشستر سيتي  في دوامة السقوط، بعد أن خسر في 6 مباريات من 15 مباراة كان آخرها  بنتيجة 2-1 أمام أستون في المباراة التي جمعتهما على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي لتستمر نتائج الفريق في التراجع تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

أرقام سلبية لمانشستر سيتي 

وتراجع أداء مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي، حيث تلقى 27 هدفًا في آخر 12 مباراة.

ولم يحقق السيتي الفوز في آخر 12 مباراة سوى في مباراة وحيدة كانت أمام نوتنجهام فورست.

نتائج مانشستر سيتي 

وجاءت نتائج مانشستر سيتي في اخر 12 مباراة كالتالي..

 توتنهام 2-1 مانشستر سيتي
 بورنموث 2-1 مانشستر سيتي
سبورتنج 4-1 مانشستر سيتي
 برايتون 2-1 مانشستر سيتي
 مانشستر سيتي 0-4 توتنهام
مانشستر سيتي 3-3 فينورد
 ليفربول 2-0 مانشستر سيتي
مانشستر سيتي 3-0 نوتنجهام فورست كريستال بالاس 2-2 مانشستر سيتي
 يوفنتوس 2-0 مانشستر سيتي
مانشستر سيتي 1-2 مانشستر يونايتد
 أستون فيلا 2-1 مانشستر سيتي

تراجع أداء مانشستر سيتي

وشهد أداء مانشستر سيتي تراجعًا ملحوظًا هذا الموسم، حيث تراجع عن صدارة الدوري الإنجليزي لصالح ليفربول وتشيلسي وأرسنال.

كما تأثر أداء الفريق في دوري أبطال أوروبا، ما أثار تساؤلات حول مستقبل المدرب بيب جوارديولا.

تأثير غياب رودري

وتأثر مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز بغياب لاعبه رودري الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم والذي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي حيث منذ بداية الموسم الماضي لم يخسر الفريق في 36 مباراة في وجود النجم الإسباني .
 

في المقابل مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز بدون رودري منذ بداية هذا الموسم في  15 مباراة خسر في  6 مباريات.

تصريحات جوارديولا 

وقال جوارديولا، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "لا أجد حل لما يحدث، هذا العام يحدث ذلك مرات عديدة للأسف، لقد أهدرنا الكثير من الفرص، لم نكن لطفاء في طريقة لعبنا".

وأضاف: "قبل ذلك كان الأمر سلسًا للغاية، والآن نكافح لأسباب مختلفة، الكثير من الهزائم، لقد بذلنا قصارى جهدنا وكانت بعض المباريات شبه منتهية".

رقم سلبي لـ مانشستر سيتي في الموسم الحالي

وحقق فريق مانشستر سيتي رقما سلبيا في الموسم الحالي بجميع البطولات.

حيث استقبل الفريق هدفين على الأقل خلال 11 مباراة من آخر 12 مباراة للفريق في جميع البطولات.

 مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا 

فاز فريق أستون فيلا على نظيره مانشستر سيتي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي.

وأحرز هدف استون فيلا الأول اللاعب جون دوران في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول فيما ضاعف النتيجة روجيرز في الدقيقة 65 قبل أن يسجل فودين هدفًا شرفيًا للسيتي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للمباراة


ترتيب مانشستر سيتي  الدوري الانجليزي 

وبهذه النتيجة يحتل أستون فيلا المركز الخامس برصيد 28 نقطة في الدوري الإنجليزي فيما يحتل مانشستر سيتي المركز السادس برصيد 27 نقطة.

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