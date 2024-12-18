بعد عروض الكبار، فرانكفورت يستعد لضم بديل عمر مرموش

بدأ آينتراخت فرانكفورت العمل على إيجاد بديل لمهاجمه المصري عمر مرموش، الذي يقدم عروضًا قوية رفقة الفريق هذا الموسم.

وارتبط اسم مرموش بالانتقال للعديد من الأندية الكبرى مؤخرًا، بعد تألقه اللافت للنظر هذا الموسم بتسجيل 18 هدفًا وصناعة 12 في 23 مباراة بجميع المسابقات.

بديل مرموش

فرانكفورت سيجد صعوبة في الاحتفاظ بخدمات نجمه، الصيف المقبل، خاصة إذا حصل على السعر الذي يطلبه، والمقدر بـ60 مليون يورو.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، يرى فرانكفورت أن جوناثان بوركارد، مهاجم ماينز، هو الأنسب لخلافة مرموش حال رحيله.

ويقدم بوركارد مستوى مميزًا رفقة ماينز هذا الموسم بتسجيل 11 هدفًا وصناعة 2 في 15 مباراة، كما خاض أول مباراة دولية له رفقة ألمانيا في أكتوبر الماضي، ويمتد عقده مع فريقه حتى 2027.

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