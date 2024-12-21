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رياضة

الدوري الألماني، ماينز بـ 10 لاعبين يتقدم على فرانكفورت 2-0 بمشاركة مرموش

مرموش
مرموش

الدوري الألماني، تقدم فريق ماينز على مضيفه فريق آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 2-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما اليوم السبت، على أرضية ملعب "دوتش بانك بارك" ضمن لقاءات الجولة الخامسة عشر من الدوري الألماني.

جاء هدف ماينز الأول عن طريق كاوا سانتوس بالخطأ في مرماه بطريقة عجيبة بعد ما حاول منع الكرة المرسلة من زميله من دخول المرمى برأسه بالدقيقة 15، فيما جاء الهدف الثاني عن طريق بول نيبل في الدقيقة 26.

جدير بالذكر أن ناديم أميري لاعب ماينز تعرض للطرد في الدقيقة 20 من عمر المباراة.

تشكيل آينتراخت فرانكفورت ضد ماينز  

في حراسة المرمى: كاوا سانتوس.

في خط الدفاع: روبين كوخ، آرثر ثيات، كريستينسن، ناثانيل براون.

في خط الوسط: أوسكار هويلند، إلياس سخيري، هوجو لارسون، فارس شعيبي.

في خط الهجوم: عمر مرموش، هوجو إيكيتيكي.

القناة الناقلة لمباراة فرانكفورت وماينز 

تذاع مباراة فرانكفورت وماينز اليوم في الدوري الألماني عبر قناة beIN Sports HD 5.

ويحتل فرانكفورت حاليًا المركز الثالث برصيد 27 نقطة، في حين أن ماينز لديه 22 نقطة في المركز الثاني والعشرين.

أرقام عمر مرموش في الدوري الألماني خلال نوفمبر

وتمكن الجناح المصري الدولي عمر مرموش لاعب نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، من التتويج بجائزة أفضل لاعب في شهر نوفمبر بـ الدوري الألماني.

وحصل النجم المصري عمر مرموش البالغ من العمر 25 عامًا، على جائزة الأفضل في الدوري الألماني للمرة الثانية هذا الموسم، بعد أن حصل عليها في شهر سبتمبر الماضي، وهو الأكثر تتويجًا بالجائزة حتى الآن يليه هاري كين الحاصل على الجائزة في شهر أكتوبر.

وحصل نجم فرانكفورت على الجائزة بعد منافسة قوية مع كل من زميله في الفريق ناثانيل براون، وثنائي بايرن ميونخ جمال موسيالا ودايوت أوباميكانو، بالإضافة إلى نجم باير ليفركوزن فلوريان فيرتز ولاعب ماينز أنتوني كاسي.
 

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