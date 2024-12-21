السفارة السورية تعلن تسهيلات جديدة لعودة مواطنيها من الأردن

أعلنت السفارة السورية في الأردن، اليوم السبت، عن إلغاء وثيقة العبور للسوريين القادمين من الأردن، استنادًا إلى تعميم صادر من دمشق.

إلغاء وثيقة العبور للسوريين القادمين من الأردن

وأوضحت السفارة، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، أنها ستقدم خدمة إصدار تذكرة مرور مجانية للمواطنين السوريين في الأردن للعودة إلى سوريا، صالحة لمدة شهر واحد فقط وغير قابلة للتجديد.

وكانت السفارة قد فرضت في وقت سابق رسومًا قدرها 50 دولارًا على اللاجئين السوريين في الأردن الراغبين في العودة إلى وطنهم بعد سقوط النظام، الأمر الذي أثار استياء اللاجئين الذين يعانون من أوضاع اقتصادية متردية، ويعتمدون في تدبير أحوال معيشتهم على ما تقدمه الهيئات الدولية من دعم، بالإضافة إلى الدعم المقدم من الأردن.

وأظهرت الإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية الأردنية أن عدد المواطنين الذين عبروا الحدود إلى سوريا بلغ نحو 7250 مواطنًا سوريًّا منذ سقوط نظام بشار الأسد.

عدد السوريين الذين عبروا إلى سوريا من خلال معبر جابر - نصيب

ونقلت وسائل إعلام أردنية عن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية قوله في وقت سابق إن "عدد السوريين الذين عبروا إلى سوريا من خلال معبر جابر- نصيب (الحدودي الوحيد العامل بين البلدين) منذ الثامن من ديسمبر وحتى الآن، هو 7250 مواطنًا سوريًّا".

وأوضح الفراية أن غالبية العائدين هم من غير المصنفين كلاجئين.

جدير بالذكر أن الأردن يستضيف أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري منذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011.

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