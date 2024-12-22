هل ترد الأموال للحساب حال وجود خطأ في رقم التحويل ببنك مصر؟

يتساءل العديد من عملاء بنك مصر عن إمكانية استرداد الأموال حال تحويلها بالخطأ إلى حساب آخر غير المحول له في بنك مصر وذلك نتيجة وجود خطأ في كتابة أرقام الحساب.

وأوضح بنك مصر أنه في حالة كتابة رقم الحساب المحول إليه خطأ، واتضح أنه يخص عميلا آخر فسيتم التحويل بالفعل ولا يتم رد المبلغ للمحول منه، حيث إن مسئولية كتابة رقم الحساب تقع على عاتق المحولة منه.

وتشمل خطوات التحويل من حساب إلى آخر في بنك مصر مايلي:

خطوات التحويل من حساب لآخر داخل بنك مصر

١_يتم كتابة رقم الحساب المحول إليه كاملًا 16 رقمًا.

٢_التحويل في الحال يخصم من الحساب المحول منه.

٣_يضاف للحساب المحول إليه في نفس اللحظة.

٤_يصبح متاحًا للصرف من المحول إليه في نفس الوقت.

٥_ يتم إرسال رسالة إلى المحول منه.

وتشمل قائمة تلك الشروط لإتمام عملية التحويل بين الحسابات في بنك مصر ما يلي:

شروط التحويل من حساب لآخر داخل بنك مصر

التحويل يتم من حساب بنك مصر لحساب آخر داخل بنك مصر.

عمولة التحويل 5 جم على أي مبلغ تخصم من المحول منه فقط.

تحويل الأموال في بنك مصر

يقدم بنك مصر خدمات عديدة لعملائه ومنها إرسال الأموال وتحويلها واستلامها عبر فروع البنك المتنوعة.

وأعلن بنك مصر عرضا جديدا لعملائه، حيث سيتم التحويل بدون أي رسوم أو عمولات من كافة بلدان العالم، وذلك حتى آخر أكتوبر 2023.

ومن جانب آخر حدد بنك مصر أنه يتم فرض غرامة في حالة أن الرصيد أقل من 1500 جم في حساب التوفير للعملاء.

وجاء ذلك توضيحا على أسئلة عملاء البنك حول الحد الأدنى الواجب تواجده في حساب التوفير لعدم فرض أي غرامات عليهم.

تفاصيل حساب توفير المنجز من بنك مصر

يقدم بنك مصر العديد من الخدمات المصرفية في المعاملات الإسلامية، ومنها حساب توفير المنجز.

ويحرص بنك مصر على تقديم كافة الخدمات المصرفية لعملائه، بما يتناسب مع توجهات وأفكار هؤلاء العملاء.

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