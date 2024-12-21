وفاة الملك المقنع تثير الجدل، سر مرض المصارع الأسطوري ري ميستيريو يحير العالم

أثارت وفاة المصارع المكسيكي الأسطوري ري ميستيريو، الأب، جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تلقوا الخبر بحالة من الذهول، معتقدين أن الذي توفي هو ري ميستيريو جونيور، المصارع الأمريكي من جذور لاتينية، ما أثار الحزن لدى النشطاء.

وفاة ري ميستيريو تصدم محبي المصارعة



تسبب نعي منظمة Lucha Libre AAA Worldwide، التي تعتبر النسخة المكسيكية من WWE، للمصارع المقنع ري ميستيريو في حدوث صدمة لمحبي المصارع المكسيكي ري ميستيريو جونيور، ليكتشفوا بعد ذلك أن المتوفى هو عم نجم بطولة المصارعة الدولية الملقب أيضًا بـ ري ميستيريو، وتوفى عن عمر يناهز 66 عامًا.

ري ميستيريو جونيور، فيتو

جاء إعلان منظمة المصارعة الحرة العالمية عن وفاة ري ميستيريو، بمثابة صدمة كبري لعشاق المصارعة وخاصة المصارع المقنع ري ميستيريو جونيور، 27 عامًا، وبدأ النشطاء يطرحون العديد من الأسئلة حول وفاة النجم الشاب ري ميستيريو، وعن سبب الوفاة التي جاءت مفاجأة بالنسبة لهم.

وبعد الصدمة اكتشف محبي المصارعة أن الذي نعته منظمة المصارعة العالمية لم يكن ري ميستيريو جونيور، لكن ري ميستيريو الأب، واسمه الحقيقي لوبيز دياز الذي درب دومنيك ميستيريو جونيور، البالغ من العمر 27 عامًا، في سان دييجو، ويعتبر ري ميستيريو جونيور هو حفيد ري ميستيريو، وشارك في سلسلة يوم القيامة للمصارعة، وأصبح بطل NXT لأمريكا الشمالية مرتين.

سبب وفاة المصارع ري ميستيريو

لم يتم الكشف عن سبب وفاة لوبيز دياس حتى الآن، لكن الخبر يأتي بعد أسبوع واحد فقط من وفاة شقيقه روبرت جوتيريز عن عمر يناهز 76 عامًا. كان جوتيريز والد المغني الناجح للغاية ري ميستيريو جونيور.

لم يتم الكشف عن سبب وفاة لوبيز دياس حتى الآن، 66 عامًا، الأمر الذي أحدث جدلًا واسعًا، لكن الخبر يأتي بعد أسبوع واحد فقط من وفاة شقيقه روبرت جوتيريز عن عمر يناهز 76 عامًا. كان جوتيريز والد المغني الناجح للغاية ري ميستيريو جونيور.

ري ميستيريو الأب وري ميستيريو جونيور، فيتو

وكتبت ماريسيلا بينا، رئيسة الاتحاد الأمريكي للملاكمة تنعي ري ميستيريو قائلة: "يعرب جميع أعضاء الملاكمة عن حزنهم لرحيل ري ميستيريو الأب، ونرفع صلواتنا من أجل راحته الأبدية، ونرسل تعازينا لعائلته وأصدقائه ومعجبيه.. ارقد في سلام".

تصدر اسم المصارع العالمي ري ميستيريو محركات البحث، ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد الإعلان عن وفاته، واعتقد العديد من النشطاء أن المتوفي هو ري ميستيريو جونيور، وهو مصارع أمريكي من جذور لاتينية خاله الأسطورة المكسيكي ري ميستيريو سينير، ويعني اسم ري ميستيريو في اللاتينية، الملك الغامض، وقد ظهر على حلبات المصارعة الحرة في سن مبكر ناهز 15 عام، يُعتبر من المصارعين المعروفين المقنعين، وظهر بالسنوات الماضية في العديد من النزالات، وتمكن من الفوز في العديد من المواجهات، وخسر أيضًا في العديد من المواجهة.

ري ميستيريو جونيور يشعر بحزن عميق لوفاة ري ميستيريو

أما ري ميستيريو الأب، يبلغ 66 عامًا، وتوفى بعد معاناة مع المرض، وهو من أبرز المصارعين المكسيكيين الذين لمع نجمهم في عالم المصارعة الحرة، واشتهر بأسلوبه الفريد، الذي جمع بين الحركات البهلوانية والقوة البدنية، مما جعله نجمًا عالميًا يتألق في الأحداث الرياضية الكبرى، ويُعرف بأنه عم المصارع الشهير ري ميستيريو جونيور، الذي استمد منه ميراث لعبة المصارعة وأكمل مشواره في الحلبات العالمية.

ري ميستيريو جونيور بعد رفع القناع، فيتو

أما وفاة ري ميستيريو الأب فجاءت بسبب مشكلات صحية مرتبطة بأمراض مزمنة، كان يعاني ميستيريو منها في السنوات الأخيرة، وبرغم محاولاته الدائمة للحفاظ على نشاطه الرياضي والبدني، وتدهورت حالته الصحية تدريجيًا.

ونعته WWE المكسيكية فقالت: "نحن نأسف على الوفاة الحساسة للمصارع الكبير ميجيل أنخيل لوبيز دياس، المعروف عالميًا باسم ري ميستيريو الأب، ونقدم تعازينا لأسرته ومحبيه، وندعو الله أن يمنحه الراحة الأبدية."

ولعب ري ميستيريو دور كبير في تطوير مسيرة ابن شقيقه ري ميستيريو جونيور، فقد كان مصدر إلهامه وداعمًا دائمًا للنصارع العالمي، حيث واصل جونيور إرث عائلته في المصارعة، محققًا شهرة عالمية لأدائه القوى في المصارعة، والذي وصف بـ "المذهل".

عبر نجوم المصارعة حول العالم عن حزنهم العميق لوفاة ري ميستيريو الأب، لكم لم يصدر عن ري ميستيريو جونيور، بيانًا رسميًا حول وفاة عمه، لكن المقربين من العائلة أكدوا أن ري ميستيريو جونيور يشعر بحزن عميق لفقدان أحد أقرب الأشخاص إليه.

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