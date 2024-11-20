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رياضة

مواجهة جديدة بين تايسون ولوجان بول بـ WWE في هذا الموعد

تايسون وبول، فيتو
تايسون وبول، فيتو

تشهد حلبة المصارعة في WWE صدامًا جديدًا بين مايك تايسون ضد لوجان بول، بعد فوز الأخير في النزال الماضي، ولكن هذه المرة ستكون المواجهة في العام المقبل.

خسارة تايسون أمام جيك بول 

وخسر تايسون بإجماع آراء الحكام، يوم الجمعة الماضي، على ملعب (ايه.تي آند تي) في أرلينجتون بولاية تكساس الأمريكية وسط إصابة المشجعين بخيبة أمل كبيرة، بعد ظهور تقدم بطل الوزن الثقيل السابق (58 عاما) في العمر، وعدم تمكنه مطلقا من تنفيذ أي هجوم ضد خصمه الأصغر سنا.

وتحدد موعد النزال في بادئ الأمر في يوليو الماضي، لكنه تأجل بعد إصابة تايسون بقرحة شديدة، ليقام أخيرًا ويشهد فوز بول.

نزال جديد بين تايسون وشقيق جيك بول 

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن مايك تايسون قد يشارك في فقرة WWE مع لوجان بول شقيق جيك بول في راسلمينيا العام المقبل.

وأوضحت: "WWE مهتمة بفقرة تتضمن لوجان بول ومايك تايسون في راسلمينيا العام المقبل"، بعد نجاح النزال الماضي.

من هو لوجان بول؟ 

لوجان هو نجم WWE وبطل الولايات المتحدة السابق، وقد يدخل الحلبة مع تايسون بطريقة أو بأخرى عندما يأتي راسلمينيا 41 في أبريل من العام المقبل، في مباراة قد تكون فرصة لانتقام تايسون بعد خسارته الأخيرة.

يذكر أن تايسون بعد خسارته كتب منشور على منصة "إكس" قال فيه: "هذا هو أحد المواقف التي تخسر فيها لكنك لا تزال فائزا.. أشعر بالامتنان بسبب الليلة الماضية.. لست نادما على دخول الحلبة للمرة الأخيرة".

وأضاف: "كدت أموت في يونيو. أجريت 8 عمليات نقل دم.. فقدت نصف دمي و25 رطلا (11 كيلو غراما) في المستشفى واضطررت لخوض معركة كي أصبح بصحة جيدة لذا فزت".

وتابع: "أن يراني أبنائي وأنا أقف ندا وأنهي 8 جولات مع مصارع موهوب في نصف عمري على ملعب دالاس كاوبوي المكتظ هي تجربة أكبر مما يحق لأي شخص طلبه.. شكرا لكم".

 

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