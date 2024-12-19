تباين أداء مؤشرات البورصات الخليجية خلال تعاملات الأربعاء

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء الأسواق الخليجية في جلسة أمس الأربعاء والتي تباين أداء مؤشراتها.



ففي المملكة العربية السعودية

انخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.14%وهي تقدر بـ 17 نقطة ليصل إلى 11929 بقيم تداول تصل إلى 6 مليارات ريال.



وفي الكويت

ارتفع مؤشر الكويت 50 بنسبة 0.12% وهي تقدر بـ 8 نقاط ليصل إلى 6532 نقطة بقيم تداول تجاوز 40 مليون دينار بنهاية جلسة التداول.



وفي الإمارات

ما زال التباين يسيطر على أداء المؤشرات حيث انخفض مؤشر سوق دبي بنسبة 1.19% وهي تقدر بـ 61 نقطة ليصل إلى 5019 ويأتي هذا التراجع بعد سلسلة من ارتفاعات المؤشر لمدة 4 جلسات متتالية، وكانت الارتفاعات بسبب نتائج اعمال الشركات العقارية المقيدة في المؤشر بعد طفرة المبيعات غير المسبوقة التي حققتها.



وانعكست ذلك على سوق دبي الذي ارتفع مؤشر سوق أبو ظبي بنسبة 0.22% وهي تقدر بـ 21 نقطة ليصل إلى 9282 نقطة بقيم تداول إجمالية للأسواق تقارب 3 مليارات درهم.

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