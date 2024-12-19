الخميس 19 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تباين أداء مؤشرات البورصات الخليجية خلال تعاملات الأربعاء

حنان رمسيس، فيتو
حنان رمسيس، فيتو

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء الأسواق الخليجية في جلسة أمس الأربعاء والتي تباين أداء مؤشراتها.


ففي المملكة العربية السعودية

انخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.14%وهي تقدر بـ 17 نقطة ليصل إلى 11929 بقيم تداول تصل إلى 6 مليارات ريال.


وفي الكويت

ارتفع مؤشر الكويت 50 بنسبة 0.12% وهي تقدر بـ 8 نقاط ليصل إلى 6532 نقطة بقيم تداول تجاوز 40 مليون دينار بنهاية جلسة التداول.


وفي الإمارات

ما زال التباين يسيطر على أداء المؤشرات حيث انخفض مؤشر سوق دبي بنسبة 1.19% وهي تقدر بـ 61 نقطة ليصل إلى 5019 ويأتي هذا التراجع بعد سلسلة من ارتفاعات المؤشر لمدة 4 جلسات متتالية، وكانت الارتفاعات بسبب نتائج اعمال الشركات العقارية المقيدة في المؤشر بعد طفرة المبيعات غير المسبوقة التي حققتها.


وانعكست ذلك على سوق دبي الذي ارتفع مؤشر سوق أبو ظبي بنسبة 0.22% وهي تقدر بـ 21 نقطة ليصل إلى 9282 نقطة بقيم تداول إجمالية للأسواق تقارب 3 مليارات درهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اداء المؤشرات أسواق الخليج الاسواق الخليجية الشركات العقاريه السوق الرئيسى المملكة العربية السعودية سوق ابوظبي مؤشر السوق الرئيسي المملكة العربية السعودي

مواد متعلقة

فيديو يكشف توزيع الأدوية على الأرصفة بالشارع وتسريبها للسوق السوداء

تباين أداء مؤشرات البورصات الخليجية في تعاملات اليوم

تعرف على أداء البورصات الخليجية في مستهل جلسة اليوم الإثنين

7 أسهم تتصدر سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة المتداولة بقيم التداول بنهاية الأسبوع

تباين أداء مؤشرات البورصات الخليجية بتعاملات نهاية الأسبوع

هل تعافت البورصات الخليجية من تداعيات موجة التصحيح العالمية العنيفة؟، مؤشرات مبشرة

خبيرة: بورصات الخليج تكتسي باللون الأحمر على خلفية بوادر ركود اقتصادي عالمي

أخبار الاقتصاد اليوم: المركزي يكشف صافي الأصول الأجنبية.. قطاع البنوك يستحوذ على حركة تداولات البورصة.. خبير يحلل أداء مؤشر الذهب عالميا
ads

الأكثر قراءة

جريمة مزدوجة، فتاة تنجو من اعتداء والدها ليكتب نهايتها شقيقها بعد خروجها من المستشفى بالمنيا

شعبة المخابز تكشف مصير رغيف الخبز المدعم بعد التحول إلى الدعم النقدي

البلدي في المتناول والمستورد نار، أسعار الفاكهة اليوم الخميس بسوق العبور

آخر ظهور للشيخ محمد الجيلاني رائد الساحة الجيلانية بالأقصر قبل وفاته، وهذا ما فعله شيخ الأزهر معه

الزمالك يستضيف سيراميكا كليوباترا اليوم في الظهور الأول لـ جروس

قلق أمريكي إزاء اقتراب روسيا من قبول كوريا الشمالية كقوة نووية

فكرة عظيمة، ترامب يقترح مجددا جعل كندا الولاية الأمريكية "رقم 51"

الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة لعام 2025

منوعات

المزيد

غرق 20 مهاجرا في تحطم مركب قبالة سواحل تونس

وفاة شاب تونسي متأثرا بحروق خطيرة بعدما أضرم النار في نفسه

ترامب يخطف الأنظار بقصة شعر جديدة

ضحايا محبي الأكل ، نقل تركي مشهور يعاني من السمنة المفرطة للمستشفي

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 في الأسواق

تعرف على سعر السكر اليوم الأربعاء 18-12-2024 بالأسواق

سعر القصدير اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 بالبورصات العالمية

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 18-12-2024

المزيد

انفوجراف

خادمة القرآن الكريم لمدة 60 عاما.. قصة الشيخة توحيدة عثمان مع كتاب الله (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 19 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 19 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 19 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية