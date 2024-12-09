محافظ كفرالشيخ يتفقد المستشفى العام للاطمئنان على مستوى الرعاية الطبية للمواطنين (صور)

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، عددًا من الأقسام بمستشفى كفرالشيخ العام، للاطمئنان على مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين، مؤكدًا على توفير الأدوات والمستلزمات الطبية اللازمة لضمان صحة وسلامة المرضى، وذلك بحضور الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، والدكتور حسين عبدالرازق، مدير مستشفى كفرالشيخ العام، وعدد من القيادات التنفيذية.

كما تفقد محافظ كفرالشيخ، عددًا من الأقسام شملت العناية المركزة، وحدة عناية القلب، وقسطرة القلب، ومركز المخ والأعصاب، وعمليات جراحة الأطفال وجراحة الأوعية الدموية، وجراحة الوجه والفكين، بالإضافة إلى العيادات الخارجية والاستقبال، وعيادة الأطفال، ووحدة الأشعة والموجات الصوتية، وعيادة تنظيم الأسرة، وعيادات الجراحة والسمعيات، ووحدة الغسيل الكلوي، والصيدلية المجانية، وأقسام الأنف والأذن والأسنان والأمراض الجلدية، كما زار وحدة أمراض القلب والأشعة العادية، والمعامل، والجراحة العامة، وجراحة التجميل، وجراحة المخ والأعصاب، وجراحة العظام، والروماتويد، الباطنة العامة، طب الأطفال، وأقسام الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب وأمراض الدم.

مستشفى كفرالشيخ العام تحتوي على تجهيزات متكاملة تشمل 22 سريرًا للاستقبال

وقال محافظ كفرالشيخ، أن مستشفى كفرالشيخ العام تحتوي على تجهيزات متكاملة تشمل 22 سريرًا للاستقبال، و28 سريرًا للتجهيزات، و22 حضانًا للأطفال، بالإضافة إلى 9 أسرة للحروق والتجميل و4 أسرة لعناية الحروق، كما تضم 20 سريرًا للباطنة العامة، و33 سريرًا لعناية القلب، و15 سريرًا للأطفال، و8 أسرة لعناية الجراحة، و6 أسرة لعناية المخ والأعصاب، و4 أسرة لعناية الحروق، و30 سريرًا للعناية المتوسطة، وتحتوي أيضًا على 3 صيدليات رئيسية، و4 مخازن أدوية، و96 أسطوانة أكسجين، وتنك أكسجين بسعة 11200 م3.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أنه تم تحويل بنك الدم التخزيني بالمستشفى إلى بنك دم تجميعي، بالإضافة إلى تفعيل جلسات فصل البلازما بوحدة الكلى مرة أخرى، كما تم إصلاح جهاز الأشعة المقطعية الثاني في قسم الأشعة، وإصلاح ثلاثة مناظير، وتطوير 11 غرفة عمليات، وقد تمت إعادة هيكلة وتطوير قسم الاستقبال والطوارئ مع زيادة عدد الأسرة في الطوارئ من 22 إلى 28، وزيادة عدد أسرة العناية المركزة من 113 إلى 117سرير.

تشغيل جهاز الرنين المغناطيسي

كما تم إصلاح ثلاثة أجهزة (C ARm) في العمليات الجراحية، وتشغيل جهاز الرنين المغناطيسي، وتوفير ثلاثة أجهزة دياثيرمي للعمليات، بالإضافة إلى ثلاثة أجهزة تخدير، وتم إصلاح جهاز الأشعة المقطعية الثاني في قسم الأشعة أيضًا، وقد تم توفير بعض الأجهزة الهامة من الوزارة، مثل جهازين إيكو من نوع (GE)، وجهازين سونار من نوع (GE)، وجهاز نقالي ديجيتال، كما تم الانتهاء من قوائم الانتظار في عدد كبير من التخصصات، مثل قسطرة القلب وجراحة العظام وجراحة الأورام وجراحة المخ والأعصاب، مما أدى إلى تقليل عدد قوائم الانتظار في معظم الأقسام.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أن المحافظة قد حظيت بطفرة غير مسبوقة في قطاع الصحة، بإطلاق الدولة وبرعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حزمة من الخدمات والمبادرات الصحية العاجلة للمواطنين ومنها مبادرة حياة كريمة في قطاع الصحة، بالإضافة إلى تطوير عدد من المستشفيات وإنشاء أخرى جديدة، وكذلك دعم المستشفيات والوحدات الصحية بعدد من الأجهزة الطبية الحديثة وماكينات الغسيل الكلوي التي ساهمت في التخفيف عن أهالينا وتقديم خدمات الرعاية الصحية بصورة أفضل.

وكلف محافظ كفرالشيخ، بمتابعة المنظومة الصحية بالمستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية بمراكز ومدن المحافظة، ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لهم، لضمان تقديم خدمة طبية متميزة تليق بأهالينا فى محافظة كفرالشيخ.

وفي نهاية زيارته لمستشفى كفرالشيخ العام، استمع محافظ كفرالشيخ لعدد من المواطنين حول الخدمات الطبية المقدمة، موجهًا بإيجاد الحلول العاجلة لطلباتهم وتقديم الخدمة الصحية اللازمة لرعايتهم، وحسن معاملتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.