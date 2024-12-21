السبت 21 ديسمبر 2024
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محافظات

مشاهد من توافد السياح على معابد الكرنك بيوم تعامد الشمس (فيديو وصور)

توافد السياح على
توافد السياح على معابد الكرنك

 يشهد معبد الكرنك رواجا سياحيا كبيرا اليوم السبب، وذلك في يوم تعامد قرص الشمس على مقصورة قدس الأقداس لمعبد الإله آمون رع داخل مجمع معابد الكرنك بمحافظة الأقصر.

 

رواج في التدفقات السياحية بمعبد الكرنك تزامنا مع ظاهرة تعامد قرص الشمس 

 وفي هذا الصدد تسود في محافظة الأقصر انتعاشة في الموسم السياحي الجديد 2024، والذي اختلف تمامًا عن الأعوام  الماضية، حيث سجلت التدفقات السياحية أعلى معدلاتها، فضلًا عن ارتفاع معدلات الأفواج السياحية من سياحة اليوم الواحد التي أنعشت الأسواق والبازارات والمطاعم والتاكسي، والحنطور، والمزارات الأثرية والفنادق العائمة والثابتة، ووادى الملوك والملكات ومعابد الأقصر والكرنك وطريق الكباش، ورحلات البالون الطائر.

 كان انطلقت الاحتفال بتعامد قرص الشمس على الكرنك بدءا من قبل شروق الشمس بتجمع الحضور أمام ساحة معابد الكرنك، ثم بدأت عروض فنية وترفيهية نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، للترويج للمحافظة، ثم مقدمة عروض الصوت والضوء عن تاريخ التعامد على مقصورة قدس الأقداس فى واجهة الصرح الرئيسي لمعابد الكرنك، وعقب ذلك انطلقت موسيقى شروق الشمس التراثية أمام الصرح الرئيسي لمعابد الكرنك، واستمرت ظاهرة تعامد الشمس على مقصورة قدس الأقداس لمدة 20 دقيقة حتى الساعة السابعة صباحًا.

 

تعامد الشمس في معبد الكرنك 

وتحتفل الأقصر سنويًا فى السادسة صباح يوم 21 ديسمبر من كل عام، بأحد أهم الأحداث الفلكية فى مصر والعالم أجمع، حيث يتعامد قرص الشمس على مقصورة قدس الأقداس بمعبد آمون رع بالكرنك، وذلك إعلانًا بالانتقال الشتوى رسميًا،  ليكون النهار هو أقصر نهار والليل هو أطول ليل، حيث يعد معبد أمون رع أحد أكبر المعابد داخل مجمع الكرنك الذي أقامه المهندسين المصريين القدماء بمشهد بديع وسحر خاص على محور شمسى، مما يعتبر إبداعا فلكيا هندسيا معماريا تاريخيا.

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