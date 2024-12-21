أبرزها رولز رويس، أغلى 10 سيارات بالعالم في عام 2024

أغلي سيارات في عام 2024.. شهد عام 2024 طرح العديد من السيارات الفارهة المنفردة في تصميمها، وأنظمة القيادة الرياضية ووسائل الامان التي تحافظ علي سلامة السائق عند قيادتها.

أغلى 10 سيارات في العالم خلال لعام 2024

ونحرص في التقرير التالي رصد أغلي 10 سيارات طرحت في عام 2024، في العالم وتكسر أسعارها ملايين الدولارات بالإضافة إلى أن حجز السيارات يتم بالطلب من قبل المصانع المصنعة ونوضح ذلك في التقرير التالي:-

أغلى 10 سيارات في العالم خلال لعام 2024

1. بوجاتي تشينتوديتشي





سعرها: 8.600.000 دولار

السيارة مزودة بمحرك W16 بسعة 8.0 لتر وأربعة شواحن توربينية، يولد قوة تبلغ 1600 حصان.



2- رولز رويس بوت تيل



سعرها: 28 مليون دولار

السيارة بمحرك V12بسعة 6.7 لتر، ومزود بشاحن توربيني مزدوج، ويولد قوة ما بين 563 حصان و600 حصان.

3- بوجاتي لا فواتور نوار





سعرها: 18.700.000 دولار

حصلت علي محرك W16 بقوة 1500 حصان.

4- مرسيدس مايباخ إكسيليرو





سعرها: 8 ملايين دولار

مزودة بمحرك V12 مزدوج التيربو بقوة 690 حصان.

5- كوينيجسيج CC850





سعرها: 3.650.000 دولار

حصلت علي محرك V8 مزدوج التيربو بقوة تصل إلى 1385 حصان.

6- لامبورجيني فينينو رودستر



سعرها: 4.500.000 دولار

حصلت علي محرك V12 بسعة 6.5 لتر يولد قوة تبلغ 740 حصان.

7-بوجاتي ديفو



سعرها: 5.800.000 دولار

حصلت علي محرك W16 بقوة 1500 حصان.

8- أستون مارتن فالكيري



سعرها: 3.200.000 دولار

حصلت علي محرك V12 هجين يولد قوة 1160 حصان.

9. باينينفارينا باتيستا



سعرها: 2.500.000 دولار

مزودة بمحركات كهربائية تولد قوة مذهلة تبلغ 1900 حصان.

10- ماكلارين سبيد تيل



سعرها: 2.200.000 دولار

تصل سرعتها القصوى إلى 403 كم/ساعة.

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