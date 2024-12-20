لأول مرة في مصر، طرح سيارتي "H6 HEV" الهايبرد و"Jolion Pro 2025"

استقبل السوق المصري اليوم، الجمعة سيارات هافال H6 HEV الهايبرد وJolion Pro 2025، حيث تتميز بأبعاد قياسية تشمل طولًا كليًا يبلغ 4683 مم، وعرضًا كليًّا 1886 مم، وارتفاعًا كليًّا 1730 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2738 مم، وسعة تخزين لصندوق الأمتعة تصل إلى 407 لترات.



وتتميز السيارة بنظام تعليق متطور يضمن راحة القيادة، حيث يعتمد النظام الأمامي على تقنية MacPherson، بينما يعتمد النظام الخلفي على تقنية Multi-Link.

وتم تزويد السيارة بمحرك بسعة 1.5 لتر يعمل بتقنية الهايبرد، ما يوفر أداءً قويًا واقتصاديًا في الوقت ذاته، حيث يولد المحرك أقصى قوة تبلغ 113 كيلو واط عند 5500-6000 دورة/دقيقة، وأقصى عزم دوران يصل إلى 233 نيوتن متر عند 1500-4000 دورة/دقيقة.

يتم نقل القوة عبر ناقل حركة DHT مدعوم ببطارية بسعة 1.69 كيلو واط ساعة.



وتضمن السيارة مستويات عالية من الأمان بفضل تجهيزها بست وسائد هوائية وأنظمة أمان حديثة مثل المكابح المضادة للانغلاق (ABS) وتوزيع قوة المكابح إلكترونيًا (EBD) وبرنامج التوازن الإلكتروني (ESP)، بالإضافة إلى نظام التوازن عند المرتفعات والمنحدرات (HHC/HDC). وتشمل الأنظمة المساعدة أيضًا تقنيات متقدمة مثل تحذير الاصطدام الأمامي والخلفي، نظام الحفاظ على المسار، الركن الذاتي، والرؤية المحيطية بزاوية 360 درجة.



وعلى مستوى التصميم، تتمتع السيارة بلمسات فاخرة تشمل شاشة رقمية قياس 10.25 بوصة، ومقاعد جلدية قابلة للتدفئة والتحكم الكهربائي، وفتحة سقف بانورامية، مع مصابيح LED أمامية وخلفية وإضاءة داخلية خافتة ملونة. كما تضم السيارة شاحنًا لاسلكيًا للهاتف لتعزيز الراحة والرفاهية.



وقد تم تزويد السيارة بشاشة عرض للمعلومات والترفيه قياس 12.3 بوصة تدعم أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto، بالإضافة إلى 8 سماعات توفر تجربة صوتية غامرة. وتكتمل التجربة بوسائل راحة مثل مثبت السرعة الذكي، الزجاج الخلفي الداكن، وميزة الفتح والغلق الذكي للصندوق الخلفي.



بينما تجمع السيارة الجديدة Jolion Pro، بين التصميم الرياضي والأداء العالي، مع مجموعة من المواصفات المتطورة التي تجعلها الخيار الأمثل لمحبي السيارات العصرية. تتميز السيارة بتصميم خارجي لافت يشمل شبكة أمامية سداسية الشكل مزودة بـ 14 شريطًا كروميًا، مما يمنحها مظهرًا قويًا وأنيقًا. ويتسم تصميم السيارة بخطوط جانبية أنيقة وسقف على طراز الكوبيه، بالإضافة إلى شريط إضاءة LED يمتد عبر الجزء الخلفي ليعزز من جاذبيتها. وتأتي السيارة مجهزة بعجلات سبور قياس 18 بوصة، مما يضيف لمسة رياضية لتصميمها الخارجي.



وعلى مستوى الأبعاد، تمتاز السيارة بأبعاد متوازنة تمنحها مساحة واسعة وراحة في القيادة، حيث يبلغ طولها الكلي 4470 مم، وعرضها الكلي 1898 مم، وارتفاعها الكلي 1625 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2700 مم، مما يعزز من ثباتها على الطريق. وتأتي السيارة مع سعة تخزين لصندوق الأمتعة تتراوح بين 291 إلى 952 لترًا (وفقًا لمعيار VDA)، ما يجعلها خيارًا مثاليًا للرحلات الطويلة.



وتتميز Jolion Pro بأداء قوي، فقد تم تزويدها بمحرك سعة 1.5 لتر يولد قوة قصوى تبلغ 148 حصانًا عند 5600-6000 دورة في الدقيقة، مع عزم دوران أقصى يصل إلى 220 نيوتن متر عند 2000-4400 دورة في الدقيقة. يتم نقل القوة عبر ناقل حركة 7DCT، مما يوفر تجربة قيادة سلسة ومتطورة.



وتم تزويد السيارة بأنظمة أمان متطورة لضمان سلامة الركاب، حيث تحتوي على 6 وسائد هوائية، بالإضافة إلى أنظمة مانعة للانغلاق (ABS)، وتوزيع قوة المكابح إلكترونيًا (EBD)، وبرنامج التوازن الإلكتروني (ESP)، ومساعدة الفرامل (BA). كما تشمل الأنظمة المتقدمة الأخرى التحذير من الاصطدام الأمامي والخلفي، ونظام الحفاظ على المسار، والركن الذاتي، ورؤية محيطية بزاوية 360°، مما يعزز من مستوى الأمان في مختلف ظروف القيادة.



ومن ناحية التجهيزات الداخلية والخارجية، تمتاز السيارة بشاشة عدادات قياس 12.3 بوصة، ومقاعد جلدية قابلة للتدفئة والتحكم الكهربائي، إلى جانب تكييف هواء أوتوماتيكي مزدوج المنطقة. وتوفر Jolion Pro أيضًا فتحة سقف بانورامية تتيح للركاب الاستمتاع بالإضاءة الطبيعية والهواء الطلق. إضافة إلى ذلك، تحتوي السيارة على مصابيح LED أمامية وخلفية، وشاحن لاسلكي للهاتف لراحة المستخدم.



وفيما يتعلق بأنظمة الترفيه والراحة، تأتي السيارة بشاشة معلومات وترفيه تدعم Apple CarPlay وAndroid Auto، مع مداخل USB أمامية وخلفية، ومثبت سرعة ذكي، كما يمكن اختيار أوضاع القيادة المختلفة مثل Standard، Eco، Sport وSnow، مما يمنح السائق تجربة قيادة مريحة ومتنوعة. وتأتي السيارة بأربع ألوان مميزة تضم الأبيض والأسود والأزرق والأحمر والرمادي، مما يتيح للعملاء اختيار ما يتناسب مع ذوقهم الشخصي.





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