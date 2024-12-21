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رياضة

مدرب شباب بلوزداد الجزائري يتحدث عن صدام الأهلي

مدرب شباب بلوزداد
مدرب شباب بلوزداد

أكد عبد القادر عمراني، المدير الفني لفريق شباب بلوزداد الجزائري، على رغبة فريقه في العودة بنتيجة إيجابية من مواجهة الأهلي بالقاهرة

وقال عمراني في المؤتمر الصحفي: "أشكر إدارة الأهلي على الاستقبال المميز، لقد أهتموا بأدق التفاصيل حول استضافة فريقنا".

وأضاف: "نتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية أمام نادٍ كبير بحجم الأهلي، سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك، ولست كاهنًا كي أتوقع فوز أو تعادل فريقي. 

 وأتم مدرب شباب بلوزداد: "يجب أن نعود بالتعادل على الأقل من القاهرة، وذلك يتطلب منا الحفاظ على التركيز والهدوء، وعدم فقدان اكلرة مع احترام التعليمات والتحلي بالثقة لإحراز الأهداف

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كولر الأهلي شباب بلوزداد

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