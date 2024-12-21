مدرب شباب بلوزداد الجزائري يتحدث عن صدام الأهلي

أكد عبد القادر عمراني، المدير الفني لفريق شباب بلوزداد الجزائري، على رغبة فريقه في العودة بنتيجة إيجابية من مواجهة الأهلي بالقاهرة

وقال عمراني في المؤتمر الصحفي: "أشكر إدارة الأهلي على الاستقبال المميز، لقد أهتموا بأدق التفاصيل حول استضافة فريقنا".

وأضاف: "نتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية أمام نادٍ كبير بحجم الأهلي، سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك، ولست كاهنًا كي أتوقع فوز أو تعادل فريقي.

وأتم مدرب شباب بلوزداد: "يجب أن نعود بالتعادل على الأقل من القاهرة، وذلك يتطلب منا الحفاظ على التركيز والهدوء، وعدم فقدان اكلرة مع احترام التعليمات والتحلي بالثقة لإحراز الأهداف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.