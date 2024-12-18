حملة مرورية على كورنيش الإسكندرية تحرر 1251 مخالفة متنوعة

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عدة حملات مرورية استهدفت منطقة الكورنيش بمحافظة الإسكندرية لضبط كافة المخالفات.

تحرير 1251 مخالفة متنوعة

وأسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن تحرير 1251 مخالفة مرورية متنوعة، وجارى استمرار الحملات لضبط المخالفات المرورية المتنوعة.

استغاثة مواطن بعدم حصوله على صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به بالشرقية

وعلى جانب آخر،كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات استغاثة مواطن بعدم حصوله على صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به بالشرقية.

تعود الواقعة بالنسبة لمقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الإجتماعى تضمن شكوى لأحد الأشخاص بشأن عدم استلامه صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به على الرغم من تقدمه بطلب لاستخراجها بالشرقية واستيفائه لكافة الإجراءات وسداده للرسوم المقررة.



وبالفحص تبين أنه بتاريخ 1 ديسمبر تقدم الشاكى لاستخراج صحيفة حالة جنائية مميكنة، حيث تبين وجود اشتباه بالاسم فى إحدى القضايا، وتم التواصل مع المواطن المذكور وإعلامه بما سبق، وتقدم المواطن بالتصرفات النهائية فى القضية الُمشار إليها، وتم تسليمه صحيفة الحالة الجنائية وإزالة أسباب الشكوى فى حينه.

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