الأمة العربية بين الحصار ومشاريع التقسيم ندوة بالحزب الناصرى غدا

يعقد الحزب العربى الناصرى ندوته الأسبوعية، غدا الأحد، تحت عنوان “الأمة العربية بين الحصار ومشاريع التقسيم”، في السابعة مساء بمقر الحزب بشارع طلعت حرب بوسط البلد.

المشاركون بندوة الحزب الناصرى الأسبوعية

وسوف تستضيف الندوة عددا من الخبراء والمتخصصين حيث يحاضر الدكتور غازى فخرى رئيس التيار العربى الناصرى فى فلسطين وعضو المجلس الوطنى الفلسطينى بالإضافة إلى ياسر أبو سيدو المناضل والفنان التشكيلى الفلسطينى.

محاور ندوة الحزب الناصرى

تناقش الندوة عددا من المحاور الهامة يأتي على رأسها الأوضاع فى غزة وجنوب لبنان وعلى الساحة السورية والجرائم الاسرائيلية ضد الشعوب أو رقيب وسط صمت تام من المجتمع الدولى، بالإضافة إلى الأوضاع فى سوريا بعد سقوط بشار الاسد والمطامع الاسرائيلية والتركية فى الأراضى السورية فى ظل وصول التنظيمات الإسلامية المسلحة للحكم فى سوريا وتداعيات هذا الأمر على مستقبل المنطقة فى ظل شبح التقسيم الذى يهدد سوريا.

ويذكر الحزب العربي الديمقراطي الناصري أقام بالتعاون مع فرعية حزب الأمة القومي بمصر ندوته الأسبوعية، تحت عنوان (رؤى حول حاضر ومستقبل السودان - قراءة فى رؤى وأفكار الإمام الصادق المهدى)، وذلك في تمام ٧ مساء الأحد الموافق ٨ ديسمبر ٢٠٢٤

بالمقر المركزي للحزب ٨ ش طلعت حرب - وسط البلد - القاهرة.





المشاركون بندوة الحزب الناصرى



يتحدث في الندوة كل من: “الدكتور عوض جبر الدار - عضو لجنة السياسات بالمكتب السياسي لحزب الأمة القومي، عبد الغفار خلف الله - القطب الاتحادي السوداني، أسماء الحسيني - مدير تحرير الأهرام، سامح إسماعيل - مدير مؤسسة دال للأبحاث والنشر، خالد محمود - إعلامي، والتعليق على الرؤى: الدكتورة مريم الصادق المهدي - نائبة رئيس حزب الأمة القومي”.

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