ضبط تشكيل عصابي انتحل صفة موظفين بالبنوك للنصب على المواطنين بدمياط

تمكن قطاع الامن العام، من ضبط عناصر تشكيل عصابى بدمياط لقيامهم بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.

ضبط تشكيل عصابى انتحل صفة موظفى البنوك للنصب على المواطنين بدمياط

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن دمياط قيام (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين عن طريق إيهامهم بتعطل محافظهم الإلكترونية وحساباتهم البنكية وإنتحالهم صفة موظفين بالبنوك والإستيلاء على ما بها من مبالغ مالية متخذين من شقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.



و عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الشقة وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم (9 هواتف محمولة تحوى عدد من المحافظ الإلكترونية وعدد من شرائح الهواتف المحمولة – مبالغ مالية "متحصلات نشاطهم الإجرامى").

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم 5 وقائع بذات الأسلوب، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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