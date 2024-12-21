اختار اسمها العندليب، قمر الزمان نجلاء فتحي في عيد ميلادها

قمر الزمان نجلاء فتحي دخلت الفن بالصدفة من خلال فيلم "الأصدقاء الثلاثة" لتقف أمام "المراية" لحين "تشرق الشمس" لتجد نفسها أمام "أبو ربيع" الذى يعد "من أجل أيام حياتها" في "سنة أولى حب" لـ"تمضي الأحزان" بها إلى عودتها للـ"جراج"، تحتفل اليوم بعيد ميلادها.



قدمت نجلاء فتحي ما يزيد على 90 عملا فنيا منوعا بين السينما والدراما منذ دخولها عالم الفن، وكانت بدايتها عندما اكتشفها المنتج عدلي المولد بالصدفة البحتة بعد أن رآها بالإسكندرية وهي في الـ15 من عمرها، وأسند إليها دورا في فيلم "الأصدقاء الثلاثة" عام 1966.

أعمال نجلاء فتحي

ومن أعمالها "أقوى من الأيام، إسكندرية ليه، غدًا سأنتقم، العاطفة والجسد، دمي ودموعي وابتسامتي، نص ساعة جواز، غرام تلميذة، المجانين الثلاثة، أختي، أنف وثلاث عيون،، بدور، الوفاء العظيم، أذكريني".

عانت نجلاء فتحي في بداية عملها بالفن من رفض أسرتها لهذا الأمر، ولكن العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ قرر تبى موهبتها ووقف بجانبها في بداية حياتها الفنية، وهو من اختار لها اسم نجلاء فتحي، حيث اسمها الحقيقي "فاطمة الزهراء".



كان أول من قدم الفنانة نجلاء فتحى فى السينما المنتج رمسيس نجيب، حيث قدمت دور البطولة في برغم أن سنها كان 17 عاما فقط، وذلك فى فيلم "أفراح" من إخراج أحمد بدرخان، وتوهجت نجلاء فتحى بشكل كبير فى فترة السبعينيات حيث قدمت في تلك الحقبة عشرات الأفلام أمام عديد من نجوم السينما المصرية مثل رشدي أباظة وعادل إمام وفريد شوقي ويحيى شاهين وعماد حمدي وغيرهم.



كانت الزيجة الأولى في حياة نجلاء فتحي من المهندس أحمد عبد القدوس، نجل الكاتب الراحل إحسان عبد القدوس، لكن الزيجة لم تستمر طويلا.

أما الزواج الثاني فكان من الفنان سيف أبو النجا شقيق الفنان خالد أبو النجا، والذى قدم دورا في فيلم “إمبراطورية ميم” أمام الفنانة فاتن حمامة، وتم الانفصال بعدما أنجبت منه ابنتها الوحيدة "ياسمين".

وتزوجت نجلاء فتحى للمرة الثالثة من أمير سعودى، واستمرت الزوجية ثلاث سنوات بين القاهرة وباريس، ولكن الزواج لم يستمر طويلا، نظرا لرفضها عددا من الأدوار في تلك الفترة، حيث اشترط عليها المشاركة بعمل واحد فقط بالسنة.

أما الزيجة الأخيرة كانت من الإعلامى حمدى قنديل والتى استمرت لفترة طويلة حتى رحيله، وبدأ التعارف بينهما أثناء إجرائه حوارا معها في منزل شقيقتها بالدقي لصالح التلفزيون المغربى، عام 1992.

مرض نجلاء فتحي حديث الإعلام في 2014



اكتشفت الفنانة نجلاء فتحي بالصدفة خلال عام 2014 إصابتها بمرض نادر وهو “الصدفية” والذى كان حديث السوشيال ميديا وذلك فى 2014 وظلت هذه الأزمة تطاردها حتى استطاعت أن تعود إلى حياتها الطبيعية ومعالجة المرض وكانت بجوار الراحل حمدي قنديل.

جوائز وتكريمات

وتكريما لعطائها الفني الممتد.. تم تكريمها ضمن فعاليات الدورة الـ27 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كذلك حصلت على جائزة الموريكس الذهبية لأفضل نجمة عربية.

وحصلت على أفضل ممثلة من مهرجانات سينمائية كبيرة. منها مهرجان الإسكندرية، مهرجان طشقند السينمائى، ومهرجان دمشق، مهرجان باريس السينمائى الدولى.

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