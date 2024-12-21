أخبار الزمالك، موعد تجديد عقد زيزو مع النادي.. تفاصيل الأزمة التي تسبب فيها ناصر ماهر.. ظهور محمد شحاتة

نشرت فيتو خلال الساعات الماضية عددا من أخبار الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والتي نستعرضها خلال السطور التالية.

يعقد مسئولو نادي الزمالك جلسة مع زيزو صانع ألعاب الفريق الأسبوع المقبل من أجل تجديد تعاقده مع الزمالك والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وينتهي عقد عقد زيزو بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع له لأي ناد في شهر يناير المقبل.

أزمة جروس والجهاز الطبي

أثار تجدد إصابة ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أزمة بين الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة وجروس المدير الفني للفريق.

وكشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تجدد إصابة ناصر ماهر لاعب وسط الأبيض في العضلة الخلفية، خلال مباراة سيراميكا كليوباترا.

تجدد إصابة ناصر ماهر في العضلة الخلفية أغضب جماهير الزمالك خاصة أن جروس قال في المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وسيراميكا، أنه تلقى تأكيدا من الجهاز الطبي أن اللاعب جاهز للمشاركة ولكن الإصابة تجددت بعد 4 دقائق فقط.

وأوضح مصدر أن الجهاز الطبي يدرس الاستقالة من الزمالك بسبب تصريحات جروس في المؤتمر الصحفي والتي حمل خلالها تجدد إصابة ناصر ماهر للجهاز الطبي وهو أغضب الجهاز الطبي

محمد شحاتة

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الدفع بمحمد شحاتة في وسط الملعب في مباراة طلائع الجيش لتعويض غياب دونجا الذي يغيب عن اللقاء للإيقاف بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

وكشف الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن غياب نبيل عماد دونجا لاعب الوسط، عن مباراة فريقه المقبلة أمام طلائع الجيش في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي غياب "دونجا" عن المباراة المُقبلة أمام طلائع الجيش للإيقاف بسب تراكم البطاقات الصفراء، بعدما حصل على البطاقة الثالثة في مباراة سيراميكا كليوباترا بالأمس في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها يوم الثلاثاء المُقبل.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري الممتاز

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره طلائع الجيش، ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

تنطلق مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري الممتاز في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش

تنقل مباراة الزمالك وطلائع الجيش عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

الزمالك يتعادل مع سيراميكا كليوباترا

وانتهت مباراة الزمالك ضد سيراميكا بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

سجل إسلام عيسى هدف سيراميكا في الدقيقة 13، وتعادل محمد عادل لاعب سيراميكا للزمالك في الدقيقة 20 بهدف بالخطأ في مرماه.

وألغى أمين عمر حكم المباراة هدفين لفريق سيراميكا سجلهما زلاكة وحسين السيد، في الشوط الأول بداعي التسلل، بعد العودة لتقنية الفيديو (فار).

جروس: كنت أعلم صعوبة مباراة سيراميكا وجمهور الزمالك عظيم

فيما قال السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك: "الفريق المنافس مميز في استغلال الهجمات المرتدة، والكرة كانت معنا في العديد من الأحيان، ولم تكن هناك إيجابية أكبر داخل منطقة جزاء سيراميكا، وأمامنا عمل كثير في الفترة المقبلة، وفي المجمل كانت المباراة صعبة".

وتابع جروس: "أهدرنا فرصتين محققتين للتسجيل وتحقيق الفوز في اللقاء، وكان علينا استغلال الفرص بشكل أفضل ولكن هذا لم يحدث".

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