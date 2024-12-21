التشكيل المتوقع لـ آينتراخت فرانكفورت أمام ماينز وموقف عمر مرموش

الدوري الألماني، يستضيف فريق آينتراخت فرانكفورت، بقيادة النجم المصري عمر مرموش، نظيره ماينز اليوم السبت، على أرضية ملعب "دوتش بانك بارك" ضمن لقاءات الجولة الخامسة عشر من الدوري الألماني.

تشكيل آينتراخت فرانكفورت المتوقع ضد ماينز

حراسة المرمى: كيفن تراب

خط الدفاع: توتا - كوتش - تياتي

خط الوسط: دينا إبيمبي - داوود - ناوف - جوتزة - لارسون

خط الهجوم: ماتانوفيتش - عمر مرموش.

موعد مباراة فرانكفورت وماينز في الدوري الألماني

تنطلق مباراة فرانكفورت وماينز اليوم في الدوري الألماني في تمام الساعة 4:30 عصرًا بتوقيت القاهرة، 5:30 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة فرانكفورت وماينز

تذاع مباراة فرانكفورت وماينز اليوم في الدوري الألماني عبر قناة beIN Sports HD 5.

ويحتل فرانكفورت حاليًا المركز الثالث برصيد 27 نقطة، في حين أن ماينز لديه 22 نقطة في المركز الثاني والعشرين.

أرقام عمر مرموش في الدوري الألماني خلال نوفمبر

وتمكن الجناح المصري الدولي عمر مرموش لاعب نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، من التتويج بجائزة أفضل لاعب في شهر نوفمبر بـ الدوري الألماني.

وحصل النجم المصري عمر مرموش البالغ من العمر 25 عامًا، على جائزة الأفضل في الدوري الألماني للمرة الثانية هذا الموسم، بعد أن حصل عليها في شهر سبتمبر الماضي، وهو الأكثر تتويجًا بالجائزة حتى الآن يليه هاري كين الحاصل على الجائزة في شهر أكتوبر.

وحصل نجم فرانكفورت على الجائزة بعد منافسة قوية مع كل من زميله في الفريق ناثانيل براون، وثنائي بايرن ميونخ جمال موسيالا ودايوت أوباميكانو، بالإضافة إلى نجم باير ليفركوزن فلوريان فيرتز ولاعب ماينز أنتوني كاسي.



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