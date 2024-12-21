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موعد مباراة فرانكفورت وماينز في الدوري الألماني والقناة الناقلة

موعد مباراة فرانكفورت
موعد مباراة فرانكفورت وماينز في الدوري الألماني

الدوري الألماني، يلتقي فريق آينتراخت فرانكفورت، بقيادة النجم المصري عمر مرموش، نظيره ماينز علي أرضية ملعب "دوتش بانك بارك" ضمن لقاءات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الألماني.

موعد مباراة فرانكفورت وماينز في الدوري الألماني

تنطلق مباراة فرانكفورت وماينز اليوم في الدوري الألماني في تمام الساعة 4:30 عصرًا بتوقيت القاهرة، 5:30 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة فرانكفورت وماينز 

تذاع مباراة فرانكفورت وماينز اليوم في الدوري الألماني عبر قناة beIN Sports HD 5.

 

ويحتل فرانكفورت حاليًا المركز الثالث برصيد 27 نقطة، في حين أن ماينز لديه 22 نقطة في المركز الثاني والعشرين.

 

وتمكن الجناح المصري الدولي عمر مرموش لاعب نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، من التتويج بجائزة أفضل لاعب في شهر نوفمبر بـ الدوري الألماني.

 

وحصل النجم المصري عمر مرموش البالغ من العمر 25 عامًا، على جائزة الأفضل في الدوري الألماني للمرة الثانية هذا الموسم، بعد أن حصل عليها في شهر سبتمبر الماضي، وهو الأكثر تتويجًا بالجائزة حتى الآن يليه هاري كين الحاصل على الجائزة في شهر أكتوبر.

أرقام عمر مرموش في الدوري الألماني خلال نوفمبر

وحصل نجم فرانكفورت على الجائزة بعد منافسة قوية مع كل من زميله في الفريق ناثانيل براون، وثنائي بايرن ميونخ جمال موسيالا ودايوت أوباميكانو، بالإضافة إلى نجم باير ليفركوزن فلوريان فيرتز ولاعب ماينز أنتوني كاسي.
 

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