السبت 21 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

ضحاياه من النساء والفتيات، انتشار فيروس غامض يسبب الرقص اللاإرادي (فيديو)

انتشار فيروس غامض
انتشار فيروس غامض يسبب الرقص اللاإرادي، فيتو

انتشر في أوغندا، في الآونة الأخيرة، فيروس غامض يسبب أعراضا غريبة، أبرزها الرقص بشكل لاإرادي، حسبما أظهرت مقاطع فيديو متداولة.

ونقل موقع "المشهد السوداني" عن مسؤولين أوغنديين قولهم أن المرض، الذي يطلق عليه السكان المحليون اسم "دينجا دينجا"، والذي يعني "الارتجاف مثل الرقص"، أصاب نحو 300 شخص، معظمهم من النساء والفتيات.

من جانبه، أوضح الدكتور كييتا كريستوفر، مسؤول الصحة بمنطقة بونديبوجيو التي ظهر فيها المرض، أنه تم الإبلاغ عن المرض لأول مرة في أوائل عام 2023، ولم يتم الإبلاغ عن أي حالات خارج بونديبوجيو، وتم إرسال عينات إلى وزارة الصحة الأوغندية للتحليل.


وأضاف المسؤول الأوغندي أن من أعراض المرض، الحمى والرعشة المفرطة في الجسم، مما يجعل المشي صعبًا على أولئك الذين يعانون منه، لافتا إلى أنه لم تحدث وفيات مرتبطة بالمرض وأنه يمكن علاجه عادة بالمضادات الحيوية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فيروس غامض أعراضا غريبة موقع المشهد السوداني السكان المحليون الارتجاف الرقص النساء والفتيات أوغندا
ads

الأكثر قراءة

بعد قرار المهن السينمائية، عائلة المخرج عمر زهران توجه رسالة عاجلة إلى مرتضى منصور

بعد قفزة اللحوم، ارتفاع جديد في أسعار الفراخ اليوم السبت 21 ديسمبر 2024

أخبار مصر: رسالة من عائلة المخرج عمر زهران لـ مرتضى منصور، بداية الشتاء رسميا، ألمانيا تنكس أعلامها، قفزة لأسعار اللحوم

أسعار الخضار اليوم السبت في سوق العبور، البطاطس بـ 9 جنيهات وانخفاض الجزر

تصل إلى 51.5 جنيه، قفزة مزلزلة في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

ضحاياه من النساء والفتيات، انتشار فيروس غامض يسبب الرقص اللاإرادي (فيديو)

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، البرتقال بـ 6.5 جنيها وهذا ماوصلت إليه الجوافة والرمان

في خطبة ثورية بساحة الأمويين، مكسيم خليل يكشف دور كندة علوش وأصالة في إسقاط الأسد (فيديو)

منوعات

المزيد

ضحاياه من النساء والفتيات، انتشار فيروس غامض يسبب الرقص اللاإرادي (فيديو)

تنقلك من بكين إلى نيويورك في أقل من ساعتين، الصين تختبر طائرة 4 أضعاف سرعة الصوت (صور)

ما بين التأكيد والنفي، قصة بيع شركة تجسس إسرائيلية لمستثمرين أمريكيين

لحظة القبض على منفذ هجوم الدهس في ألمانيا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم السبت

صقيع وأمطار، الأرصاد تحذر من طقس اليوم أول أيام الشتاء رسميا

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

الإمارات تتصدر..القيمة التسويقية للمنتخبات المشاركة بخليجي 26 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى الحواريين وكيف أوحى الله إليهم؟، الشعراوي يوضح (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 21 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 21 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية