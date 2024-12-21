ضحاياه من النساء والفتيات، انتشار فيروس غامض يسبب الرقص اللاإرادي (فيديو)

انتشر في أوغندا، في الآونة الأخيرة، فيروس غامض يسبب أعراضا غريبة، أبرزها الرقص بشكل لاإرادي، حسبما أظهرت مقاطع فيديو متداولة.

ونقل موقع "المشهد السوداني" عن مسؤولين أوغنديين قولهم أن المرض، الذي يطلق عليه السكان المحليون اسم "دينجا دينجا"، والذي يعني "الارتجاف مثل الرقص"، أصاب نحو 300 شخص، معظمهم من النساء والفتيات.

من جانبه، أوضح الدكتور كييتا كريستوفر، مسؤول الصحة بمنطقة بونديبوجيو التي ظهر فيها المرض، أنه تم الإبلاغ عن المرض لأول مرة في أوائل عام 2023، ولم يتم الإبلاغ عن أي حالات خارج بونديبوجيو، وتم إرسال عينات إلى وزارة الصحة الأوغندية للتحليل.



وأضاف المسؤول الأوغندي أن من أعراض المرض، الحمى والرعشة المفرطة في الجسم، مما يجعل المشي صعبًا على أولئك الذين يعانون منه، لافتا إلى أنه لم تحدث وفيات مرتبطة بالمرض وأنه يمكن علاجه عادة بالمضادات الحيوية.

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