السبت 21 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

تعرف على شخصية محمود قابيل في مسلسل أثينا

محمود قابيل
محمود قابيل

 تعاقد الفنان محمود قابيل على المشاركة في مسلسل “أثينا” الذى تقوم ببطولته الفنانة ريهام حجاج، والمقرر عرضه خلال  موسم رمضان 2025.

 

 ويلعب الفنان محمود قابيل ضمن أحداث العمل شخصية والد الفنانة ريهام حجاج. 

وتبدأ الفنان ريهام حجاج مطلع يناير القادم تصوير المشاهد الأولى من مسلسل “أثينا”  الذي تشارك به في السباق الدرامي الرمضاني، بعد فترة طويلة من الحيرة، حيث إنها كانت من المفترض أن تقوم ببطولة مسلسل آخر يحمل اسم “ كنترول”، إلا أنها استبدلته بمشروع آخر.

 

وتتعاون ريهام حجاج من خلال مسلسل أثينا مع المخرج يحيي إسماعيل والسيناريست محمد ناير، بعدما كانت تتعاون من قبل مع المؤلف أيمن سلامة والمخرج سامح عبد العزيز من خلال عدد من الأعمال الدرامية التي عرضت في الأعوام الماضية.

 

 

ويشارك في بطولة مسلسل أثينا الفنانين أحمد مجدي ونبيل عيسى وسوسن بدر، ويتكون المسلسل من 15 حلقة فقط، وسوف يعرض على عدد من القنوات الفضائية في شهر رمضان المقبل.

 

مسلسل صدفة لـ ريهام حجاج

وشاركت ريهام حجاج في موسم رمضان الماضي بمسلسل "صدفة"، الذي كانت تدور أحداثه حول  المُعلمة صدفة، التي تجد نفسها متورطة في زيجة لا تعلم عنها شيئًا، فتبدأ السعي لمعرفة كيف تورطت في هذه الزيجة، كما تحاول التواصل مع أسرتها والتقرب منها.

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