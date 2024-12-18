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ثقافة وفنون

ريهام حجاج تبدأ تصوير مسلسل "أثينا" الأسبوع المقبل

ريهام حجاج، فيتو
ريهام حجاج، فيتو

تبدأ الفنان ريهام حجاج تصوير المشاهد الأولى من مسلسل “أثنيا”، الذي تشارك به في السباق الدرامي الرمضاني، بعد فترة طويلة من الحيرة، حيث إنها كانت من المفترض أن تقوم ببطولة مسلسل آخر يحمل اسم “ كنترول”، إلا أنها استبدلته بمشروع آخر.

 

وتتعاون ريهام حجاج من خلال مسلسل أثينا مع المخرج يحيي إسماعيل والسيناريست محمد ناير، بعدما كانت تتعاون من قبل مع المؤلف أيمن سلامة والمخرج سامح عبد العزيز من خلال عدد من الأعمال الدرامية التي عرضت في الأعوام الماضية.

 

ويشارك في بطولة مسلسل أثينا الفنان أحمد مجدي ونبيل عيسى وسوسن بدر، ويتكون المسلسل من 15 حلقة فقط، وسوف يعرض على عدد من القنوات الفضائية في شهر رمضان المقبل.

 

مسلسل صدفة لريهام حجاج

وشاركت ريهام حجاج في موسم رمضان الماضي بمسلسل "صدفة"، الذي كانت تدور أحداثه حول  المُعلمة صدفة، التي تجد نفسها متورطة في زيجة لا تعلم عنها شيئًا، فتبدأ السعي لمعرفة كيف تورطت في هذه الزيجة، كما تحاول التواصل مع أسرتها والتقرب منها.

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