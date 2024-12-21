السبت 21 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

تعرف على شخصية أشرف عبد الباقي في مسلسل الحب كله

أشرف عبد الباقي،
أشرف عبد الباقي، فيتو

تعاقد الفنان أشرف عبد الباقي منذ أيام علي المشاركة في مسلسل الحب كله بطولة الفنان أسر ياسين، والمقرر أن يبدأ تصويره بداية يناير القادم.

 

ويلعب أشرف عبد الباقي شخصية رجل أعمال يتاجر في العملة مما يجعله يقع في بعض المشاكل.

 

ويناقش العمل أزمة العملة وسعر الصرف في الفترة بين يناير 2023 وحتى مارس 2024، وهي الفترة التي وصل فيها سعر الدولار لما يقرب من 70 جنيهًا، والعمل من تامر محسن ويشارك في بطولته الفنانة إيمان العاصي التي تميزت في مسلسل ضد القانون.

 

وكان قد أعرب الفنان أشرف عبد الباقي، عن سعادته الكبيرة بمشاركة فيلم ابنته زينة “مين يصدق”  في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45.

 

تصريحات أشرف عبد الباقي

وقال أشرف عبد الباقي خلال لقائه مع "ڤيتو“: ”إنه يشعر وكأن ابنته في امتحان وأضاف أشرف أنه يشارك بالفيلم بدور صغير قائلًا: أنا عامل مشهدين ولكن الأساس للفنان يوسف عمر وجايدا.

تدور أحداث الفيلم حول "نادين" التي تعيش تأزما مع والديها نتيجة لعدم اهتمامهما بها، وتتعرف على شاب محتال يدعى "باسم"، يقدم لها نوعا من الحب والاهتمام الذي تفتقده، وتطور العلاقة بينهما ليخوض الاثنان رحلة في عمليات النصب التي تورطهما في العديد من المشاكل، مما يضع قصة حبهما وأمورا أخرى على المحك.

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