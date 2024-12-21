قناة عبرية: عائلات رهائن لدى حماس تلقوا "إشارة حياة" من ذويهم

كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن بعض عائلات الرهائن الذين لدى حركة حماس تلقوا إشارات حياة من ذويهم.

وأكدت القناة أن عائلات الرهائن أبلغوا بتقدم ملموس ومن الممكن التوصل لاتفاق مبدئي خلال أسبوع إلى 10 أيام.

وظهرت بوادر الحياة بعد فترة طويلة لم تصل فيها أي إشارات تقريبًا، باستثناء مقاطع الفيديو التي نشرتها حركة حماس.

وقد استقبلت علامات الحياة العديد من عائلات المختطفين، وتقول القناة: "لكن هناك عائلات لم تظهر عليها علامات الحياة منذ أشهر عديدة".

وكانت الرسالة التي تلقاها أهالي المختطفين الذين تحدثوا مع مصادر مطلعة على الأمر، هي أن الاتصالات الخاصة بصفقة المختطفين مستمرة طوال الوقت.

وقيل للعائلات إنه تم إحراز تقدم حقيقي وأنه يمكن التوصل إلى استنتاجات أولية في غضون أسبوع إلى عشرة أيام، وفق ما نقلت القناة العبرية.

وبحسب المصادر التي تحدثت مع الأهالي، فإن الضغط العسكري يؤثر على موقف حماس في المفاوضات نحو الأفضل.

وأردفت القناة، على الرغم من ذلك، تم التأكيد للعائلات على أن حماس يمكنها "عرقلة" المفاوضات في أي لحظة.

وتابعت، تم التوضيح للعائلات: "إن الوضع الإقليمي ككل والنفوذ الأمريكي وحالة الحملة - كل هذا وأكثر أدى إلى تقارب الظروف التي تعزز إمكانية إجراء مفاوضات فعالة. ولكن من المهم التوضيح أنه على الرغم من تحسن الظروف، فلا يزال هناك طريق وتحديات أمامنا، ونحن نعمل ونأمل في تحقيق انفراجة"، وفق ما نقلت عن مصادرها.

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